Розгромна перемога "Динамо", "Карпати" на межі зникнення та інші новини спорту 23 січня

23 січня трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. "Динамо" перемогло у другому поспіль матчі на тренувальному зборі, а Еліна Світоліна пройшла в 1/16 фіналу Australian Open. Однак є і сумні новини. "Карпати" так і не отримали землю для реконструкції стадіону.

"Динамо" розгромило "Вардар" на зборах

Київське "Динамо" продовжує підготовку до другої половини сезону. У Туреччині "біло-сині" провели третій контрольний матч, в якому перемогли "Вардар" – 4:0.

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У стартовому складі "Динамо" на матч з "Вардаром" вийшли: воротар Бущан, захисники Караваєв, Забарний, Кадар, Вівчаренко, півзахисники Сидорчук, Кадірі, Дуелунд, Піварич, Буяльський і форвард Соль.

Розгромну перемогу прокоментував головний тренер Олексій Михайличенко.

Еліна Світоліна вийшла в наступний раунд Australian Open

Еліна Світоліна вийшла в 1/16 фіналу Australian Open. У другому раунді Світоліна не без проблем зламала опір 62 ракетки світу Лорен Девіс.

Цікаво, що на тай-брейку другої партії українці вдався неймовірний удар біля сітки: м'яч вдарився об корт на половині американки, а потім завдяки зворотному обертанню повернувся на половину Світоліної. Очко було зараховано українці.

Наступною суперницею Світоліної стане 26-річна Іспанка Гарбіньє Мугуруса. 32 ракетка світу 12 разів зустрічалася зі Світоліною: українка здобула 8 перемог і 4 рази капітулювала.

"Карпати" не отримали землю для реконструкції стадіону

Футбольний клуб "Карпати" опинився на межі зникнення. Клуб не отримав в оренду землю, на якій розташований стадіон "Україна". Відтак не зможе його реконструювати, щоб заробляти на цьому гроші.

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Катерина Табашник отримала дискваліфікацію за допінг

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник дискваліфікована на 19 місяців за вживання допінгу.

Дисциплінарний комітет IAAF виступив із заявою, де повідомив про те, що в організмі української легкоатлетки був знайдений гідрохлортіазид.

WADA позбавило ліцензії Московську антидопінгову лабораторію

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) тимчасово позбавила акредитації Московську антидопінгову лабораторію.

Відповідно до такого рішення, лабораторія не зможе виконувати будь-яку роботу з аналізу зразків крові, які пов'язані з програмою біологічного паспорта спортсмена.

Досвідчений воротар покинув ФК "Львів"

33-річний воротар Олександр Бандура покинув ПФК "Львів". У футболіста завершився контракт із львівським клубом.

Після завершення контракту зі "Львовом" Бандура отримав статус вільного агента й може безкоштовно приєднатися до нової команди.

Бьо перервав серію перемог Фуркада на Кубках світу

У словенській Поклюці стартував 6-й етап Кубка світу з біатлону. Першими на старт 20-кілометрової індивідуальної гонки вийшли чоловіки.

Перемогу в гонці здобув Йоганнес Бьо, який повернувся на Кубок світу після народження сина. Другим став француз Мартен Фуркад, а третім його земляк – Фаб'єн Клод.

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Українські біатлоністи не змогли поборотися за високі місця й тільки троє потрапили у залікову зону (топ-40). Найкраще в індивідуальній гонці виступив Артем Прима. З двома хвилинами штрафу Артем посів 18-у сходинку.

Вчинок дня від Рафаеля Надаля

Зірковий тенісист Рафаель Надаль у матчі на Australian Open потрапив у кумедну ситуацію. У кінці матчу проти Федеріко Дельбоніса іспанець потрапив м'ячем у дівчинку, яка подає м'ячі.

Щоб перепросити, Надаль поцілував дівчинку, а після матчу подарував бандану. Дивіться, як це було.

"Шахтар" назвав суму, за яку продасть Миколу Матвієнка

Донецький "Шахтар" готовий продати оборонця Миколу Матвієнка лондонському "Арсеналу". "Гірники" погодяться продати Миколу за 35,5 мільйона євро.

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Агент українця Юрій Данченко вже підтвердив переговори лондонського "Арсеналу" з "Шахтарем" щодо трансферу Миколи Матвієнка. "Каноніри" хочуть придбати Миколу до 1-го лютого, коли закривається трансферне вікно.