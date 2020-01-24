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Розгромна перемога "Динамо", "Карпати" на межі зникнення та інші новини спорту 23 січня

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Головні новини спорту 23 січня / ФК "Динамо"

23 січня трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. "Динамо" перемогло у другому поспіль матчі на тренувальному зборі, а Еліна Світоліна пройшла в 1/16 фіналу Australian Open. Однак є і сумні новини. "Карпати" так і не отримали землю для реконструкції стадіону.

Київське "Динамо" продовжує підготовку до другої половини сезону. У Туреччині "біло-сині" провели третій контрольний матч, в якому перемогли "Вардар" – 4:0.

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У стартовому складі "Динамо" на матч з "Вардаром" вийшли: воротар Бущан, захисники Караваєв, Забарний, Кадар, Вівчаренко, півзахисники Сидорчук, Кадірі, Дуелунд, Піварич, Буяльський і форвард Соль.

Розгромну перемогу прокоментував головний тренер Олексій Михайличенко.

Еліна Світоліна вийшла в 1/16 фіналу Australian Open. У другому раунді Світоліна не без проблем зламала опір 62 ракетки світу Лорен Девіс.

Цікаво, що на тай-брейку другої партії українці вдався неймовірний удар біля сітки: м'яч вдарився об корт на половині американки, а потім завдяки зворотному обертанню повернувся на половину Світоліної. Очко було зараховано українці.

Наступною суперницею Світоліної стане 26-річна Іспанка Гарбіньє Мугуруса. 32 ракетка світу 12 разів зустрічалася зі Світоліною: українка здобула 8 перемог і 4 рази капітулювала.

Футбольний клуб "Карпати" опинився на межі зникнення. Клуб не отримав в оренду землю, на якій розташований стадіон "Україна". Відтак не зможе його реконструювати, щоб заробляти на цьому гроші.

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Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник дискваліфікована на 19 місяців за вживання допінгу.

Дисциплінарний комітет IAAF виступив із заявою, де повідомив про те, що в організмі української легкоатлетки був знайдений гідрохлортіазид.

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) тимчасово позбавила акредитації Московську антидопінгову лабораторію.

Відповідно до такого рішення, лабораторія не зможе виконувати будь-яку роботу з аналізу зразків крові, які пов'язані з програмою біологічного паспорта спортсмена.

33-річний воротар Олександр Бандура покинув ПФК "Львів". У футболіста завершився контракт із львівським клубом.

Після завершення контракту зі "Львовом" Бандура отримав статус вільного агента й може безкоштовно приєднатися до нової команди.

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Щоб перепросити, Надаль поцілував дівчинку, а після матчу подарував бандану. Дивіться, як це було.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Новини біатлону ФК Львів Допінг Легка атлетика Шахтар Теніс Карпати Australian Open Еліна Світоліна Динамо
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