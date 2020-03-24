Фінали єврокубків відкладені, рекордні преміальні для збірної України: новини спорту 23 березня

У понеділок, 23 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи відкладені

Через пандемію коронавірусу у світі в УЄФА вирішили відкласти фінали Ліги чемпіонів (серед чоловічих та жіночих команд) та Ліги Європи.

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При цьому рішення про нові дати матчів поки не прийняті. В УЄФА створили спеціальну робочу групу, яка займатиметься цим питанням.

Футболісти збірної України отримали рекордну премію за вихід на Євро-2020

Гравці збірної України з футболу отримали рекордну премію за вихід на чемпіонат Європи, який перенесено на 2021 рік. Суму озвучив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

Павелко заявив, що всі премії виплачені. За його словами, йдеться про суму в 4 мільйони доларів. Призові виділили на всю команду. Як розподілити суму – вирішували головний тренер Андрій Шевченко та капітан Андрій Пятов.

"Ворскла" виділила 2,5 мільйона доларів на боротьбу з коронавірусом в Україні

Полтавський футбольний клуб "Ворскла" виділив 2,5 мільйона доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу.

До теми Як українські спортсмени та клуби підтримали боротьбу з коронавірусом

Гроші будуть спрямовані на придбання апаратів штучної вентиляції легенів, тест-систем для виявлення COVID-19 й іншого необхідного обладнання для лікарень Полтавської області і всієї України.

Оргкомітет Олімпіади-2020взяв 4 тижні на прийняття рішення щодо перенесення Ігор

Оргкомітет Олімпіади-2020 в Токіо виступив із заявою щодо термінів проведення Ігор. Через пандемію коронавірусу Олімпіада може бути перенесена, але не скасована.

В оргкомітеті заявили, що через пандемію в усьому світі вже зірвані відбіркові турніри до Олімпіади. Також серйозне занепокоєння в оргкомітету викликає те, що ряд спортсменів і Національних олімпійських комітетів заявили, що не можуть продовжувати тренування у таких умовах.

Колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет помер від коронавірусу

Колишній тренер іспанського футбольного клубу "Еспаньйол" Беніто Хоанет помер від коронавірусу. Чоловікові було 84 роки.

Він народився у Барселоні, грав на позиції воротаря за декілька клубів, в тому числі "Еспаньйол" і "Депортіво". Як тренер, окрім "Еспаньйола", працював у "Депортіво", "Еркулесі" і "Кадісі", тричі виводив команди з Сегунди до Прімери.

Українець Дмитро Чигринський потрапив у символічну збірну "Барселони"

Іспанське видання Marca склало свій список найбільш невдалих трансферів "Барселони" у XXI столітті. Знайшлося там місце й українцю Дмитру Чигринському.

До уваги в цьому рейтингу бралися ціна, очікування та ажіотаж навколо цих трансферів. Marca відвела роль Чигринському в центрі оборони збірної невдалих трансферів "Барселони".

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