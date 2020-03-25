Перенесення Олімпіади, скасування боїв Усика та Ломаченка: головні новини спорту 24 березня

Олімпіаду-2020 таки перенесли на 2021 рік. Все через коронавірус. Він же поставив під загрозу бої Усика та Ломаченка. А Мессі став найбільш високооплачуваним футболістом. Такими були головні новини у світі спорту 24 березня

Перенесення Олімпіади

Це таки сталося. Олімпіаду-2020 в Токіо таки перенесли на 2021 рік. А разом з нею і Паралімпійські ігри. Все через коронавірус. Точна дата Олімпіади поки невідома. Але є приблизна дата і точна назва.

Пригадуємо коли ще в історії переносили Олімпійські ігри (спойлер – було три таких випадки. При цьому один раз саме в Токіо).

Щодо українських спортсменів, то вони підтримали перенесення Олімпіади на 2021 рік.

Бої Усика та Ломаченка під загрозою

Але коронавірус завдав удару не лише по Олімпіаді, але й боксу. На травень були заплановані топ-бої за участі українців: Усик – Чісора та Ломаченко – Лопес. Тепер чи вони відбудуться – невідомо. У WBO заявили, що вони не планують проводити жодних боїв до літа. Ломаченко володіє чемпіонським поясом саме цієї організації.

Щодо бою Усик – Чісора, то офіційна інформація про долю поєдинку з'явиться упродовж тижня. Промоутер Едді Хірн заявив, що шанси провести боксерські бої у травні та навіть у червні вкрай малі.

Усику пропонували гроші за здачу бою на чемпіонаті світу

Олександр Усик отримував пропозицію за гроші програти боксерський поєдинок. Українець розповів, що це сталося на чемпіонаті світу 2011 року у фіналі проти Теймура Мамедова з Азербайджану.

Мессі – найбільш високооплачуваний футболіст у світі

Видання France Football склало рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів сучасності. Перше місце посів нападник "Барселони" Ліонель Мессі з річним доходом в 131 мільйон євро. Далі розмістилися Кріштіану Роналду (118 мільйонів євро) та Неймар (95 мільйонів євро).

Щодо тренерів, то найбільше заробить, як і в попередньому році, наставник мадридського "Атлетіко" Дієго Сімеоне – 40,5 мільйона євро. На другій сходинці Антоніо Конте з "Інтера" з доходом в 30 мільйонів євро. Замикає першу трійку тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола із зарплатою у 27,5 мільйона євро.

Скільки заробили українські біатлоністи

Від грошей футболістів до заробітків біатлоністів. В них сезон вже закінчено, тож можна підрахувати їх доходи.

Чоловічий рейтинг очолив норвежець Йоганнес Бьо з доходом в понад 330 тисяч євро. Серед жінок найбільше збагатилася італійка Доротея Вірер – понад 226 тисяч євро.

Доходи українських біатлоністів значно скромніші: Юлія Джима – 16,25 тисячі євро, Дмитро Підручний – 13,5 тисяч євро.

Коронавірус та спортсмени

І знову до коронавірусу. Інфекцію виявили у відомого турецького тренера Фатіха Теріма. А також одноклубника українця Руслана Маліновського Марка Спортьєлло. Він став першим гравцем "Аталанти" з позитивним результатом на Covid-19. Хоча до цього від нього померли чотири співробітники клубу.

Також шахістка Ірина Круш, яка народилася в Одесі та проживає у США, заразилась коронавірусом SARS-CoV-2.

Та закінчимо на позитиві. Півзахисник "Челсі" Каллум Хадсон-Одоі одужав після коронавірусу.