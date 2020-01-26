Сенсаційна поразка Світоліної і "Барселони", світовий рекорд українця та інші новини 25 січня

Субота, 25 січня, була багатою на спортивні події. У цей день свої виступити на Australian Open припинила українка Еліна Світоліна, а "Барселона" програла в чемпіонаті Іспанії. Про головні спортивні події 25 січня – читайте у матеріалі Спорт24.

Сенсаційна поразка Світоліної

Еліна не змогла подолати третє коло Australian Open. Українку зупинила 32 ракетка світу з Іспанії Гарбіньє Мугуруса.

Тенісистки провели на корті трішки більше, аніж годину. Світоліна виграла всього 2 гейми.

Мугуруса оформила чотири брейки, що дозволило їй легко здолати представницю України.

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Світовий рекорд 17-річного українця

Український плавець Владислав Бухов встановив новий юніорський світовий рекорд. На турнірі в Люксембурзі 17-річний українець подолав дистанцію в 50 метрів батерфляєм за 23,14 секунди і фінішував другим, програвши тільки Андрію Говорову.

І як виявилося Владиславу цього вистачило, щоб поліпшити результат американця Майкла Ендрю (23,22 с) і встановити новий світовий рекорд у юніорів.

Зазначимо, що тепер на цій дистанції світовий рекорд належить українцям: дорослий (Андрій Говоров), і юніорський (Владислав Бухова).

Провал у Поклюці

Невдалою збірна України виступила на 6-у етапі Кубка світу з біатлону. 25 січня українці провалили естафети.

В одиночній змішаній естафеті Україна у складі Дмитра Підручного та Анастасії Меркушиної претендували на високі позиції.

Однак поборотися за подіум завадила жахлива стрільба Меркушиною. Україна посіла 5-у сходинку.

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Ще гірше збірна України виступила у класичній змішаній естафеті. Українці продемонстрували 10-й результат, який після гонки був анульований.

Причиною стало порушення техніки безпеки на вогневому рубежі.

Сенсаційна поразка "Барселони"

Першої поразки на тренерському містку "Барселони" зазнав Кіке Сетьєн. Підопічні 61-річно фахівця на виїзді програли "Валенсії".

У першому таймі "синьо-гранатові" самі не були схожі на себе: всього один удар у площину воріт.

Більше того, "Валенсія" повинна була виходити вперед, однак Гомес не реалізував пенальті. Тер Штеген здійснив дивовижний сейв.

Та по перерві "кажани" таки дотиснули іменитих суперників. На 48 хвилині атака "Валенсії" завершилася автоголом Альби.

На 77 хвилині Гомес реабілітувався за незабитий пенальті та встановив підсумковий результат 2:0.

"Шахтар" виграв перший матч у році

"Шахтар" провів перший матч у 2020 році. У Туреччині дебютним суперником донеччан став польський "Лех".

Донеччани виграли товариський матч з рахунком 0:1. Єдиний гол у складі "гірників" провів Сергій Кривцов.

Наступний спаринг "Шахтар" проведе 26 січня проти "Войводини".

Також "гірників" у Туреччині очікують зустрічі з "Пролетером" та "Словацко".

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Жахлива бійка у Росії

Не обійшлося і без скандалів. Зокрема, 25-го січня стало відомо, що тренер академії "Авангарду" Ігор Ніколаєв застосовував жорсткі методи виховання щодо підопічних.

Російські ЗМІ опублікували відео, на якому Ігор Ніколаєв б'є 10-річного хлопчика ключкою по голові, а потім грубо кидає його на лід.

Інцидент стався в Балашисі в філії академії "Авангарду".

Клуб спочатку усунув Ніколаєва від роботи, а потім і зовсім звільнив з "Авангарду".