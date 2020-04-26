Відновлення чемпіонату Польщі, футболіст впав у кому через коронавірус: новини спорту 25 квітня

У суботу, 25 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Чемпіонат Польщі офіційно оголосив про відновлення

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий оголосив план виходу з карантину, який дозволяє командам повернутися до тренувань і відновити чемпіонат.

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Згідно з цим планом матчі чемпіонату Польщі відновляться 29 травня і будуть проходити без глядачів.

Жуніор Самбія був введений у кому після зараження коронавірусом

Півзахисник французького клубу "Монпельє" Жуніор Самбія був поміщений в штучну кому після зараження коронавірусом.

Його стан оцінюється як стабільний. Самбія став першим футболістом з Ліги 1, який здав позитивний тест на COVID-19.

Збірна України опустилася на свою найгіршу позицію в світовому рейтингу

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оприлюднила оновлений рейтинг національних збірних.

Після скасування більшості турнірів через коронавірус, рейтинг не зазнав значних змін, але збірна України все ж втратила одну сходинку – з 25 місця вона опустилася на 26-е. 26 позиція – найгірший результат України з початку ведення рейтингу IIHF в 2003 році.

"Реал" визначився з майбутнім Андрія Луніна

Воротар "Ов'єдо" Андрій Лунін, права на якого належать мадридському "Реалу", входить в подальші плани Зінедіна Зідана.

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Орендна угода українського воротаря Андрія Луніна розрахована до 30 червня, але "Реал" планує залишити воротаря в команді другого дивізіону (Сегунді) до фактичного кінця сезону.

Таким чином, мадридський клуб має намір допомогти "Ов'єдо" завершити сезон без кадрових проблем.

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