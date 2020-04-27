Лунін повертається у "Реал", боксер підступно нокаутував суперника: головні новини 26 квітня

Андрій Лунін виявився потрібним мадридському "Реала", а в Нікарагуа відбулося боксерське шоу попри пандемію коронавірусу. Головні новини спорту 26 квітня – читайте у дайджесті.

Лунін повертається у "Реал"

Мадридський "Реал" зробить українця Андрія Луніна другим воротарем команди в наступному сезоні. Лунін займе місце голкіпера Альфонсо Ареоля, який повернеться у ПСЖ, повідомляє авторитетне іспанське видання AS.

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Рішення зумовлене економічними планами "Реала", які пов'язані з пандемією коронавірусу.

За інформацією джерела, "Реал" готується до фінансової кризи та має намір скоротити зарплатну відомість. Повернення Луніна замість Ареоля дозволить "Реалу" заощадити на зарплаті.

Зарплата французького голкіпера становить 2,7 мільйона ​​євро в рік, а Луніна – майже удвічі менше (приблизно 1,35 мільйона євро в рік).

Ареоля повинен повернутися у ПСЖ після завершення чинного сезону. Контракт Альфонсо з ПСЖ розрахований до літа 2023 року.

В НБА дозволять тренуватися гравцям

Національна баскетбольна асоціація (НБА) планує дозволити клубам відкрити тренувальні бази. Гравці команд можуть отримати дозвіл тренуватися вже 1-го травня.

Як повідомляє інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі, клубам дозволять відкрити тренувальні бази для гравців у містах та штатах, де місцева влада послабила режим самоізоляції.

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Тренувальні бази будуть відкриті для індивідуальних тренувань, заборона на командні тренування продовжить діяти.

Водночас у "Голден Стейт" заявили, що не відкриють тренувальну базу, поки не отримають дозвіл мера Сан-Франциско Лондон Брід, інформує The San Francisco Chronicle.

Також ідею відкрити тренувальні бази розкритикували в "Лейкерс".

У Нікарагуа попри пандемію відбувся вечір боксу

Одним з найцікавіших поєдинків був за участю місцевого боксера Габріеля Ескаланте, який здобув скандальну перемогу над досвідченим земляком Маріо Майреною

Маріо в останніх чотирьох поєдинках капітулював у першому раунді, але цього разу протримався аж до 5-ї трихвилинки.

У п'ятому раунді в одному з моментом Габріель ненавмисно вдарив Маріо нижче пояса.

Рефері не помітив цього і почав відлік нокдауну Майрено. Спортсмен встати не зміг і була зафіксована перемога Ескаланте.

¡TREMENDO ATAQUE!



Gabriel Escalante acabó con Mairana en el quinto asalto con unos ganchos de poder.



¡Revívelo #ESPNKnockout pic.twitter.com/luHCEkr8kc — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 26, 2020

Ще один цікавий поєдинок пройшов у мінімальній вазі. В очній сутичці зійшлися місцеві Ельєсер Гасо і Байрон Кастеллон. Це була сьома зустріч боксерів.

Кастеллон вперше здобув перемогу над непримиренним суперником. Бійці влаштували видовищний бій, в якому активнішим і точнішим був андердог.

Кравець неочікувано розлучився з дружиною

Футболіст збірної України Артем Кравець розлучився зі своєю дружиною Анною. Кравець повідомив про розставання у своєму інстаграмі. За його словами, розставання відбулося без сварок і бруду.

До речі Кравець заговорив про повернення у "Динамо"

"Ще кілька місяців тому ми з Анею вирішили розійтися і взяли паузу, щоб осмислити те, що відбувається. Ситуація не змінилася. Ми залишаємося люблячими батьками для наших дітей, зберігаємо взаємоповага один до одного, але більше не пара.

Прийшло відчуття того, що ми виконали місію в житті один одного. Ми б із задоволенням зберегли це всередині сім'ї, але на жаль, без нас придумають неіснуючі історії та причини. Все банально, без сварок і бруду. Просто прийшов час піти різними шляхами", – написав Кравець в інстаграмі.

За інформацією ЗМІ, Артем та Анна познайомилися у 2008 році. Через два роки закохані одружилися. У нього з дружиною двоє дітей – Владислав та Іван

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