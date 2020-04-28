Коли відновлять футбол в Україні, революційні зміни від ФІФА та інші новини спорту 27 квітня

У понеділок, 27 квітня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

УПЛ назвала дату та важливі деталі відновлення чемпіонату

Відновлення чемпіонату України з футболу планується на початку червня. Українська Прем'єр-ліга розробила календар догравання сезону 2019/2020.

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Цей календар буде узгоджуватися з Українською асоціацією футболу (УАФ). Календар буде передбачати підготовчі збори, щоб футболісти змогли відновити фізичні кондиції.

За інформацією ЗМІ, УПЛ може поновитися 13-14 червня.

Після 23 турів лідерство у чемпіонаті України впевнено втримує донецький "Шахтар".

ФІФА запропонувала революційні зміни у правилах футболу

ФІФА запропонувала командам проводити до п'яти замін у матчі, коли сезон відновиться. Ротація футболістів знизить навантаження на гравців під час рестарту змагань.

Пропозиція ФІФА має бути затверджена Міжнародною радою футбольних федерацій (IFAB), яка відповідає за зміни правил футболу. Потім питання впровадження нового футбольного правила буде вирішувати кожна ліга індивідуально.

Формула-1 назвала дату старту сезону

Новий сезон Формули-1 може стартувати в середині літа або на початку вересня в Австрії. Попри те, що деякі гран-прі офіційно скасовані, керівники "королеви автоспорту" хочуть провести 15-18 етапів.

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За словами керівника Формули-1 Чейз Кері, організація розраховує почати сезон у липні і провести 15-18 гран-прі, хоча 27 квітня було оголошено про скасування гран-прі Франції.

Нова дата бою Віктора Постола за титули WBC і WBO

Український боксер Віктор Постол повинен провести бій з чемпіоном світу за версіями WBC і WBO Хосе Раміресом. Через пандемію COVID-19 бій двічі перенесли. Спершу поєдинок мав пройти у Китаї, а згодом його перенесли у США.

За слова керівника промоутерської компанії Top Rank Боб Арум цей бій стане головним протистоянням у першій середній вазі в липні.

"Карпати" повторно висунули Олега Смалійчука на посаду президента УПЛ

Львівський футбольний клуб "Карпати" повторно висунув кандидатуру Олега Смалійчука на посаду президента УПЛ. Через подовження карантину в Україні до 11 травня, вибори перенесено на 25 травня. Тепер крайній термін прийому заявок – 15 травня.

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