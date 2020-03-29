Смерть юного футболіста, гол Мілевського за "Динамо": головні новини спорту 28 березня

Спортивний світ шокувала звістка про смерть 14-літнього футболіста іспанського "Атлетіко". Помер від COVID-19 американський баскетболіст Лі Грін. А в єдиному футбольному чемпіонаті, що триває, Артем Мілевський відзначився забитим голом. Такими були головні новини у світі спорту 28 березня

Смерть юного футболіста

Іспанський "Атлетіко" повідомив про смерть 14-літнього футболіста Крістіана Мінчоли. Що стало причиною неочікуваної смерті гравця – не повідомляється.

Нові випадки коронавірусу

Є у світі спорту смерть і через коронавірус. Цього разу від COVID-19 помер американський баскетболіст Лі Грін.

При цьому вірус продовжує ширитися планетою. Станом на 28 березня кількість інфікованих у світі перевалила за 618 тисяч осіб, померло понад 28 тисяч людей.

25 інфікованих в іспанській "Валенсії", із них десять гравців основного складу команди та 15 працівників клубу. 8 випадків симптомів COVID-19 зафіксували у гравців англійського "Вест Хема", за який виступає українець Андрій Ярмоленко. Чи є він серед інфікованих – не повідомляється.

Через пандемію коронавірусу та економічну кризу збірна Уругваю звільнила головного тренера Оскара Табареса. Він працював зі збірною 14 років (і потрапив у книгу рекордів Гіннесса), вигравав Копа Амеріка та виходив у півфінал Чемпіонату світу. Разом з тренером звільнили і 400 працівників у Уругвайській асоціації футболу.

Варіанти поновлення футболу в Європі

Натомість в Європі думають над тим, як можна закінчити теперішній сезон. В УЄФА є три плани дій. І запасний варіант. Але якщо до кінця червня ситуація не зміниться, то сезон буде провалено.

Гол Мілевського та перемога Вернидуба

Єдиний чемпіонат в Європі, який триває – білоруський. І там не обійшлося без українського сліду. Артем Мілевський забив за брестське "Динамо" після пасу іншого українця Олександра Нойка.

Переміг і солігорський "Шахтар" Юрія Вернидуба. А на самому матчі фанати "гірників" вивісили український прапор.

Як тримати себе в формі під час карантину

Зважаючи, що і спортсмени перебувають на карантині, то вони викладають в соцмережах відео. На ньому, зазвичай, їх тренування. Українська гімнастка Анна Різатдінова оголосила челендж. Вона пообіцяла викладати 10 днів вправи, після яких людина може покращити свою розтяжку та сісти на шпагат. Відео з першою вправою вже є.

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