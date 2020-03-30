Офіційне перенесення бою Усика, ляп Ломаченка та інші новини спорту 29 березня

У неділю, 29 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Бій Усик – Чісора офіційно переносять

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн повідомив, що бій Олександр Усик – Дерек Чісора перенесуть. Офіційна інформація про долю поєдинку з'явиться 30 березня.

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Щодо нової дати бою Усик – Чісора, то Хірн заявив, що бій не відбудеться відразу після завершення карантину. На думку промоутера, людям потрібен час, щоб оговтатися від карантину та наслідків пандемії коронавірусу.

Ломаченко закликав малювати хрести на дверях, але видалив допис

Український боксер Василь Ломаченко в інстаграмі закликав православних християн малювати хрести на зворотному боці дверей будинків. Згодом чемпіон світу видалив допис та попросив пробачення.

Україна знищила Росію на альтернативному Євро-2020

В рамках 1/16 фіналу чемпіонату Європи у FIFA 20 Олександр Зінченко не залишив жодного шансу російському колезі.

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Олександр Зінченко на турнірі Plan B FIFA Tournament, організованому блогом 433 для відомих футболістів у FIFA 20, впевнено здолав російського захисника "Зеніта" Даніла Кругового – 1:6.

"Динамо" знову продовжило карантин

Київське "Динамо" продовжило карантин для всіх команд до 5 квітня у зв’язку із надзвичайною ситуацією через пандемію коронавірусу.

Футболісти всіх вікових груп "Динамо" повинні підтримувати фізичну форму в індивідуальному порядку по заздалегідь підготовленій програмі. Керівництво та тренерський штаб очікують від гравців обов'язкового дотримання правил карантину та виконання індивідуальних тренувань.

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