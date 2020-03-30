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Офіційне перенесення бою Усика, ляп Ломаченка та інші новини спорту 29 березня

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Головні новини спорту 29 березня / Getty Images

У неділю, 29 березня, трапилося чимало цікавих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн повідомив, що бій Олександр Усик – Дерек Чісора перенесуть. Офіційна інформація про долю поєдинку з'явиться 30 березня.

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Щодо нової дати бою Усик – Чісора, то Хірн заявив, що бій не відбудеться відразу після завершення карантину. На думку промоутера, людям потрібен час, щоб оговтатися від карантину та наслідків пандемії коронавірусу.

Український боксер Василь Ломаченко в інстаграмі закликав православних християн малювати хрести на зворотному боці дверей будинків. Згодом чемпіон світу видалив допис та попросив пробачення.

В рамках 1/16 фіналу чемпіонату Європи у FIFA 20 Олександр Зінченко не залишив жодного шансу російському колезі.

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Олександр Зінченко на турнірі Plan B FIFA Tournament, організованому блогом 433 для відомих футболістів у FIFA 20, впевнено здолав російського захисника "Зеніта" Даніла Кругового – 1:6.

Київське "Динамо" продовжило карантин для всіх команд до 5 квітня у зв’язку із надзвичайною ситуацією через пандемію коронавірусу.

Футболісти всіх вікових груп "Динамо" повинні підтримувати фізичну форму в індивідуальному порядку по заздалегідь підготовленій програмі. Керівництво та тренерський штаб очікують від гравців обов'язкового дотримання правил карантину та виконання індивідуальних тренувань.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Динамо Олександр Зінченко Василь Ломаченко Бокс Усик – Чісора Олександр Усик Новини Спорту Спорт
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