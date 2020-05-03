Коронавірус у клубі Бундесліги, українець перейшов у російський клуб: новини спорту 2 травня

У суботу, 2 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

У "Кельні" виявили спалах коронавірусу

Клуб німецької Бундесліги "Кельн" не зміг уникнути поширення коронавірусу попри дотримання суворих заходів безпеки. У клубі було зафіксовано відразу три випадки зараження коронавірусом після виходу команди з карантину та відновлення тренувального процесу.

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Імена тих, хто підхопив хворобу, не називаються. Проте наголошується, що виражені симптоми коронавірусу у них не проявляються. Всі троє будуть знаходитися в режимі домашньої самоізоляції протягом наступних 14 днів.

Ігор Мережко перейшов у російський "Рубін"

Захисник збірної України з хокею Ігор Мережко став гравцем тюменського "Рубіна". Тривалість контракту не розголошується.

Останнім клубом Мережко був "Хумо" з Узбекистану. У минулому сезоні українець зіграв 54 матчі, набравши 14 очок.

Руслан Маліновський міг перейти у "Динамо"

Колишній асистент головного тренера "Динамо" Рауль Ріанчо розповів про перехід Руслана Маліновського в київський клуб, який так і не відбувся.

Руслан Малиновський є вихованцем "Шахтаря", проте за основну команду "гірників" так і не дебютував. В Україні Малиновський виступав за "Севастополь" і "Зорю", а після відправився в бельгійський "Генк", а вже влітку минулого року став футболістом італійської "Аталанти".

34 роки тому київське "Динамо" завоювало останній єврокубок у своїй історії

2 травня 1986 року київське "Динамо" здобуло свій другий Кубок володарів кубків. У фіналі кияни розгромили іспанський "Атлетіко". А голами за "Динамо" відзначилися Заваров, Блохін та Євтушенко.

До слова Рауль Ріанчо назвав тренера, який може повернути "Динамо" чемпіонство в Україні

Варто нагадати, що матч відбувся через тиждень після Чорнобильської катастрофи, про яку на той час у Радянському Союзі офіційно практично нічого не повідомлялося.

Футболіст "Карпат" потрапив у скандал через фото з радянською символікою

Львівський футбольний клуб "Карапти" попередив гравця своєї команди Олексія Хахльова, який неоднозначно привітав свою бабусю з днем народження.

Чемпіон світу у складі збірної України U-20 розмістив у сторіс Instagram спільне фото зі своєю бабусею. При цьому в руках Хахльов тримав червоний прапор із зображенням Володимира Леніна.

Пізніше футболіст видалив свій пост і написав: "Бувають жарти доречні і недоречні. Моє останнє розміщене фото саме з розряду недоречних жартів. Прошу вибачення у всіх, кого цим образив".

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