Нова дата Олімпійських ігор, доля всіх чемпіонатів з футболу: новини спорту 30 березня

У понеділок, 30 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту, серед яких і оголошення нової дати відкриття Олімпійських ігор в Токіо. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Нова дата відкриття Олімпійських ігор в Токіо

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) спільно з владою Японії оголосили дату відкриття Олімпійських ігор в Токіо-2020 року, перенесених на 2021 рік.

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Урочисте відкриття Олімпіади планується на 23 липня 2021 року. Остаточне рішення мають оголосити в найближчі дні, проте попередня домовленість вже є.

УЄФА збирає всі асоціації через новий розклад чемпіонатів

УЄФА оголосив, що запросив генеральних секретарів 55 національних асоціацій на участь у відеоконференції. Зустріч повинна відбутися у середу, 1 квітня.

Європейський футбольний союз хоче ознайомити асоціації з результатами діяльності двох робочих груп, створених два тижні тому. Також союз хоче обговорити запропоновані варіанти перенесення матчів.

Олексій Михайличенко святкує 57-річчя

У понеділок, 30 березня, головному тренеру "Динамо" Олексію Михайличенку виповнилося 57 років. Спорт24 зібрав найцікавіші моменти кар'єри легендарного "динамівця".

Бій Усик – Чісора офіційно перенесено

Бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою офіційно перенесли через пандемію коронавірусу. Нову дату поєдинку між боксерами поки не називають.

До теми Ломаченко – Лопес: WBO скасувала всі свої поєдинки

Інформацією офіційно підтвердила промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує поєдинок.

Кличко побореться за включення у Міжнародний Зал боксерської слави

Легендарний український боксер Володимир Кличко серед кандидатів на включення до Міжнародного Залу боксерської слави у 2021 році.

Компанію Володимиру Кличку в голосуванні склали одні з найкращих боксерів в історії: чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, Мігель Анхель Котто, який вигравав пояси в чотирьох дивізіонах, а також колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Уорд. Переможця голосування буде оголошено в грудні.

Помер зірковий футболіст "Атлетіко" Хосе Луїс Капон

Ексзахисник мадридського "Атлетіко" Хосе Луїс Капон помер у віці 72-х років. Місцеві лікарні не виключають, що причиною смерті міг стати коронавірус.

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