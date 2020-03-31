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Нова дата Олімпійських ігор, доля всіх чемпіонатів з футболу: новини спорту 30 березня

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Головні новини спорту 30 березня / Getty Images

У понеділок, 30 березня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту, серед яких і оголошення нової дати відкриття Олімпійських ігор в Токіо. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) спільно з владою Японії оголосили дату відкриття Олімпійських ігор в Токіо-2020 року, перенесених на 2021 рік.

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Урочисте відкриття Олімпіади планується на 23 липня 2021 року. Остаточне рішення мають оголосити в найближчі дні, проте попередня домовленість вже є.

УЄФА оголосив, що запросив генеральних секретарів 55 національних асоціацій на участь у відеоконференції. Зустріч повинна відбутися у середу, 1 квітня.

Європейський футбольний союз хоче ознайомити асоціації з результатами діяльності двох робочих груп, створених два тижні тому. Також союз хоче обговорити запропоновані варіанти перенесення матчів.

У понеділок, 30 березня, головному тренеру "Динамо" Олексію Михайличенку виповнилося 57 років. Спорт24 зібрав найцікавіші моменти кар'єри легендарного "динамівця".

Бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою офіційно перенесли через пандемію коронавірусу. Нову дату поєдинку між боксерами поки не називають.

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Інформацією офіційно підтвердила промоутерська компанія Matchroom Boxing, яка організовує поєдинок.

Легендарний український боксер Володимир Кличко серед кандидатів на включення до Міжнародного Залу боксерської слави у 2021 році.

Компанію Володимиру Кличку в голосуванні склали одні з найкращих боксерів в історії: чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, Мігель Анхель Котто, який вигравав пояси в чотирьох дивізіонах, а також колишній абсолютний чемпіон світу в напівважкій вазі Андре Уорд. Переможця голосування буде оголошено в грудні.

Ексзахисник мадридського "Атлетіко" Хосе Луїс Капон помер у віці 72-х років. Місцеві лікарні не виключають, що причиною смерті міг стати коронавірус.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Володимир Кличко УЄФА Олімпіада-2020 Усик – Чісора Олексій Михайличенко Бокс Динамо Футбол
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