Відродження "Металіста", фанати "Динамо" підтримали Стерненка: новини спорту 5 травня

У вівторок, 5 травня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Олександр Ярославський хоче воскресити "Металіст"

Відомий український журналіст Ігор Циганик розповів, яким чином олігарх Олександр Ярославський хоче повернути "Металіст" у великий футбол. Ярославський докладає надзусиль, аби повернути в український футбол свою колишню команду.

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На початку нинішнього року конфісковані у ексвласника клубу Сергія Курченко спортивна база і приміщення ОСК "Металіст" були передані у власність держави.

Ярославський керував "Металістом" в період з 2005-го по 2012 рік, після чого клуб перейшов у володіння Курченка. У липні 2016-го харків'ян виключили з Прем'єр-ліги через фінансові проблеми.

За період керування Ярославського харків'яни 6 разів брали бронзові медалі чемпіонату, а в сезоні 2011/12 дійшли до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Фанати "Динамо" підтримали Стерненка і обіцяють протести

Фанати "WBC Ультрас Динамо" підтримали громадського активіста Сергія Стерненка. Активісту можуть вручити підозру у справі, в якій Стерненко, обороняючись від озброєних нападників, смертельно ранив одного з них.

Разом з тим, "WBC Ультрас Динамо" закликали інші фанатські рухи та всіх небайдужих слідкувати за розвитком подій.

Що відомо про напад на Сергія Стерненка?

На активіста тричі скоювали організований замах на вбивство. 24 травня 2018 року під час замаху Стерненку вдалося вижити.



Сергій поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер. Стерненко звинувачував у цьому мера Одеси Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

Бундесліга першою відновлює футбольний сезон

Німецька Бундесліга може першою в Європі відновити футбольний сезон. Керівники чемпіонату очікуються остаточного рішення уряду.

До теми Футболістам у Німеччині заборонять займатися сексом

6-го травня уряд Німеччини вирішить, чи дозволяти відновлювати матчі першої та другої Бундесліги.Якщо уряд дозволить грати у футбол, то Бундесліга відновиться 15 травня. Командам не потрібно додаткові тижні для підготовки, адже більшість клубів проводять індивідуальні тренування під час карантину.

Сезон УПЛ офіційно запропонували дограти у Києві

Чернігівська "Десна" офіційно звернулася до Української Прем'єр-ліги (УПЛ) з ініціативою дограти футбольний сезон в одному місті. "Десна" виступає за те, щоб всі матчі верхньої шістки відбувалися у Києві.

У зверненні "Десни" мовиться, що базування клубів фінальної шістки в одному місті дозволить уникнути залежності від перельотів чи тривалих переїздів. "Десна" пропонує проводити матчі на НСК "Олімпійський", стадіонах "Динамо" ім. Валерія Лобановського та "Оболонь".

Кличко буде допомагати Усику готуватися до бою з Чісорою

Колишній боксер Володимир Кличко заявив, що готовий допомогти Олександру Усику готуватися до бою з Дереком Чісорою. Кличко розповів, що вже спарингував з Усиком і не відмовиться це зробити знову.

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