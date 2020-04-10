Україна зберегла позицію у рейтингу ФІФА, гаряче інтерв'ю Усика – головні новини спорту 9 квітня

Збірна України продовжує перебувати серед найкращих команд світу, а Олександр Усик дав гаряче інтерв'ю. Головні новини спорту за 9 квітня – читайте у дайджесті Спорт24.

У футболі змінили правила

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) внесла зміни у правила світового футболу, що стосуються гри рукою і визначення офсайду.

Тепер арбітрам стане легше відрізнити, де була гра рукою, а де плечем.

Якщо м'яч потрапив у руку не нижче пахви, то в таких епізодах трактується як "гра плечем".

Згідно зі змінами, випадкове потрапляння м'яча в руку атакувального гравця буде вважатися порушенням лише в тому випадку, якщо це відбувається безпосередньо перед голом або гольовим моментом.

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Щодо офсайда, то футболіст атакувальної команди вже не буде в положенні "поза грою", якщо гравець команди, що захищається, навмисно зіграв рукою та м'яч від його руки потрапив у ноги суперника, що перебуває за лінією останнього захисника.

Пояс Ломаченка знову віддали Хейні

Американський боксер Девід Хейні звернувся до WBА із проханням повернути йому пояс, який він втратив через травму плеча.

Американець звільнив пояс в листопаді 2019 року через травму плеча, в результаті чого йому надали звання "чемпіона у відпустці" та надали право провести титульний бій після повернення.

Цей вільний титул мали розіграти перші два номери рейтингу – Хав'єр Фортуна і Люк Кемпбелл, але через коронавірус бій перенесли.

Зазначимо, що титул належав Ломаченку. Однак після того, як українцю надали звання "франчайзингового чемпіона", пояс перейшов до Хейні.

Україна зберегла позицію у рейтингу ФІФА

9-го квітня ФІФА оновила світовий рейтинг національних збірних з футболу. Україна надалі посідає 24-у сходинку, маючи 1537 балів.

У квітневому рейтингу збірна України, як і в лютому, перебуває на 24-му місці. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Суперники збірної України у фінальному турнірі Євро-2020 посідають наступні місця: Нідерланди – 14-е, Австрія – 26-е.

Гаряче інтерв'ю Усика

Олександр Усик дав інтерв'ю колишній депутатці від "Партії регіонів" Олені Бондаренко. Усик відповів на спортивні та політичні запитання.

Зокрема, боксер поділився думкою про анексію Криму та війну на сході України.

"Як ставлюся до того, що відбувається? Це велика біда, що відбувається. Помирає дуже багато людей. Війна – це завжди страшно, це дуже погано. Як це зупинити?", – заявив Олександр.

У відповідь на це Бондаренко відповіла, що "слід визнати внутрішній конфлікт".

"Знаєте, що ще ми зробили? Ми кинули своїх громадян напризволяще. Ми просто забули. Ми кричимо: "Територія. Чий Крим, чий Крим?" Я вам скажу: "Так хр*н з тобою, Крим. Люди, які там – це і є Крим", – відповів Олександр.

До речі Вони не винні, що наші царі чогось не поділили, – Усик про відносини з росіянами

Усик також розкритикував декомунізації в Україні. Олімпійський чемпіон 2012 року виступає проти декомунізації. На його думку, перейменування вулиці – це витрати, які не потрібні країні.

"Це проблема для більшості людей. Їм взагалі без різниці, як називається будь-яка вулиця. Їм головне, щоб був хлібець", – додав боксер.

Усик переконаний, що перейменування вулиці нічого не змінить. За його словами, це розділяє народ.

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