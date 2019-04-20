Головний тренер "Карпат" пропустить матч з "Чорноморцем" через трагедію в сім'ї

Головний тренер "Карпат" Фабрі Гонсалес не буде присутній на тренерській лаві під час матчу 25 туру УПЛ проти "Чорноморця".

Як повідомляє офіційний сайт львівського клубу, 63-річний Гонсалес пропустить матч через смерть матері.

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ФК "Карпати" глибоко сумує у зв’язку з важкою втратою – смертю матері головного тренера клубу Фабрі Гонсалеса. Ми щиро співчуваємо Містеру. Зважаючи на цю сумну подію, керманич "зелено-білих" терміново вилетів до Іспанії та не зможе бути присутнім на матчі проти Чорноморця,

– йдеться в повідомленні.

Матч 25 туру української Прем'єр-ліги "Карпати" – "Чорноморець" відбудеться у вівторок, 23 квітня. Обидві команди борються за виживання в УПЛ.

Спорт 24 писав, що півзахисник "Селтіка", який виступає на правах оренди за "Карпати", Мар'ян Швед буде грати за львівський клуб до кінця сезону 2018/19.

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