Головний тренер "Шахтаря" може очолити італійську "Рому"

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Паулу Фонсека може очолити "Рому"
Паулу Фонсека може очолити "Рому" / ФК "Шахтар"

Італійська "Рома" продовжує пошуки нового головного тренера на наступний сезон після відмови іменнитого Антоніо Конте.

Римський клуб переключив свою увагу на наставника "Челсі" Мауріціо Саррі, а також Джан П'єро Гасперіні, який в даний час очолює "Аталанту". Про це повідомляють італійські ЗМІ.

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Нещодавно Саррі зізнався, що хоче залишитися в Англії. У зв'язку з цим "Рома" розширила шорт-лист, і в нього знову увійшов головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека. Зараз він один з головних кандидатів на тренерське крісло.

46-річний португальський фахівець може змінити на тренерському містку Клаудіо Раньєрі, який покине "Рому" в кінці сезону.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що Паулу Фонсека також перебуває в розширеному списку претендентів на посаду головного тренера "Мілана" в наступному сезоні.

Спорт 24 писав, що раніше "Шахтар" цікавився персоною португальського тренера Жозе Гомеша, коли той працював на посаді коуча "Ріу Аве".

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Теги: Спорт Новини Спорту Шахтар Рома Футбол
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