Головний тренер "Шахтаря" може очолити італійську "Рому"
Італійська "Рома" продовжує пошуки нового головного тренера на наступний сезон після відмови іменнитого Антоніо Конте.
Римський клуб переключив свою увагу на наставника "Челсі" Мауріціо Саррі, а також Джан П'єро Гасперіні, який в даний час очолює "Аталанту". Про це повідомляють італійські ЗМІ.
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Нещодавно Саррі зізнався, що хоче залишитися в Англії. У зв'язку з цим "Рома" розширила шорт-лист, і в нього знову увійшов головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека. Зараз він один з головних кандидатів на тренерське крісло.
46-річний португальський фахівець може змінити на тренерському містку Клаудіо Раньєрі, який покине "Рому" в кінці сезону.
Раніше Спорт 24 повідомляв, що Паулу Фонсека також перебуває в розширеному списку претендентів на посаду головного тренера "Мілана" в наступному сезоні.
Спорт 24 писав, що раніше "Шахтар" цікавився персоною португальського тренера Жозе Гомеша, коли той працював на посаді коуча "Ріу Аве".