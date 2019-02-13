Головний тренер "Шахтаря" розповів, хто замінить Ракіцького у матчі з "Айнтрахтом"

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Паулу Фонсека
Паулу Фонсека / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" вже прибув до Харкова на перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Айнтрахта".

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився очікуваннями від матчу з "Айнтрахтом". Його слова наводить прес-служба "гірників".

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"Підготовка проходила нормально, команда не пережила великих змін. Наші принципи, наша гра вже давно вироблена, гравці знайомі з нею. Було важливо фізично підготувати гравців до першої гри. Подивимося, як все пройде", – завив Фонсека.

Хто замінить Ракіцького? Так, в нашій команді Ракіцький був дуже важливим елементом. Але у нас є достатньо гравців, з цього питання я зовсім не переживаю. Ми постараємося знайти йому заміну, завтра на цій позиції зіграє Хочолава. Сподіваюся, він впорається і зробить все правильно.

Через травми в цьому поєдинку команді Пауло Фонсеки не зможуть допомогти Олексій Шевченко, Валерій Бондаренко, Іван Ордець і Дентіньо.

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Перший матч між "Шахтарем" і "Айнтрахтом" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 ферваля в Харкові. Початку матчу – о 22:00.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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