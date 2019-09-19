Головний тренер збірної України з футболу отримає новий контракт за тріумф команди

Українська асоціація футболу має намір запропонувати українському тренеру Олександру Петракову новий контракт.

Оновлений договір розрахований до кінця 2022 року і передбачає поліпшені умови для наставника, повідомляє SportArena.

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У червні Петраков привів збірну України U-20 до історичної перемоги на чемпіонаті світу в Польщі. Зараз він очолює збірну України U-17.

Раніше Петраков удостоївся почесного звання від Президента України. Уже в серпні Петраков заявив, що перемога на чемпіонаті світу не посприяла його затребуваності і він "виявився не потрібен своїй країні".

На даний момент Петраков готує збірну U-17 до кваліфікаційного раунду Євро-2020, який пройде в листопаді в Португалії. Українська команда зіграє з Грузією, Албанією і господарями турніру.