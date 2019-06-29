Голуб відняв м'яч у гравця Аргентини під час матчу Кубка Америки: кумедне відео
У півфінальному матчі Кубка Америки Венесуела – Аргентина (0:2) стався кумедний епізод.
На третій хвилині матчу півзахисник Аргентини Родріго де Паул намагався обіграти двох венесуельців, але спіткнувся об голуба і впав. М'яч був втрачений.
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У цьому епізоді також був фол з боку венесуельця. В результаті інциденту птах не постраждала.
В 1/2 фіналу Кубка Америки Аргентина зіграє зі збірною Бразилії, яка обіграла Парагвай (0:0 , 4:3 по пенальті).
Бразилія, набравши сім очок в трьох зустрічах, фінішувала на першому місці в групі A. Аргентина (4) вийшла в плей-офф турніру з другого місця в групі B.
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