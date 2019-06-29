Голуб відняв м'яч у гравця Аргентини під час матчу Кубка Америки: кумедне відео

У півфінальному матчі Кубка Америки Венесуела – Аргентина (0:2) стався кумедний епізод.

На третій хвилині матчу півзахисник Аргентини Родріго де Паул намагався обіграти двох венесуельців, але спіткнувся об голуба і впав. М'яч був втрачений.

Огляд матчів: Аргентина та Чилі вийшли у півфінал Копа Америка-2019: відео

Was doing this match but somehow missed the incident...



Argentina's Rodrigo De Paul got tackled by a pigeon v Venezuela pic.twitter.com/WKQXvVOBMp — Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) 28 июня 2019 г.

У цьому епізоді також був фол з боку венесуельця. В результаті інциденту птах не постраждала.

В 1/2 фіналу Кубка Америки Аргентина зіграє зі збірною Бразилії, яка обіграла Парагвай (0:0 , 4:3 по пенальті).

Бразилія, набравши сім очок в трьох зустрічах, фінішувала на першому місці в групі A. Аргентина (4) вийшла в плей-офф турніру з другого місця в групі B.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram