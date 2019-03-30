Голуб завадив футболісту подати кутовий у чемпіонаті Німеччини: кумедні фото

У матчі 27 туру Бундесліги "Боруссія" на домашньому полі впевнено перемогла "Вольфсбург" (2:0) і повернулася на перше місце в турнірній таблиці.

На 5-й хвилині зустрічі хавбек гостей Максиміліан Арнольд пішов подавати кутовий, але біля прапорця сидів голуб. Півзахисник акуратно обійшов його, але птах не злякалася. Голуб ходив по полю під час гри півтайму.

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Голуб завадив футболісту пробити кутовий

Переможна серія "Боруссії" в чемпіонаті Німеччини досягла трьох ігор. Для "Вольфсбурга" ця поразка стала другою в останніх трьох матчах.

"Боруссія" Д, набравши 63 очка, очолює турнірну таблицю Бундесліги, "Вольфсбург" (42) займає восьме місце.

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