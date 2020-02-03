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Гонку Формули E в Китаї скасували через коронавірус, етап Формули-1 – перенесуть

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Гонку Формули E в Китаї скасували через коронавірус / FIA

Організатори перегонів Формула E вирішили не проводити гонку в китайському місті Санья. Гонка була запланована на 21 березня 2020 року.

У Міжнародній автомобільній федерації (ФІА) повідомили, що скасували гонку через спалах смертельного коронавірусу.

До слова: Що таке коронавіруси та що про них відомо

Рішення прийнято спільно з ФІА, Федерацією автомобільного та мотоспорту КНР (CAMF) та регіональним партнером Enova Holdings.

Враховуючи зростаючі проблеми зі здоров’ям, і Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила коронавірус міжнародною надзвичайною ситуацією, Формула Е вжила необхідних заходів для забезпечення здоров'я та безпеки персоналу поїздок, учасників чемпіонату та глядачів,
– йдеться у повідомленні.

У ФІА не повідомляють ні нову дату гонки, ані ймовірність проведення етапу в Китаї. Наразі у ФІА заявили, що їм потрібен час для вивчення потенційних дат у разі покращення ситуації.

Що таке Формула E? Це клас автоперегонів, у яких використовуються електромобілі з відкритими колесами, головний турнір – чемпіонат ФІА Формула E. Клас заснований у 2012 році.

Також ФІА готове перенести гонку Формули-1 в Китаї, яка мала відбутися у квітні. Ймовірно, що Китай і Росія обміняються датами проведення гонок.

"Організатори етапу в Шанхаї намагаються обмінятися датою проведення з Росією, де гонка має відбутися 27 вересня", – повідомило видання Speed Week.

Проте, російська автомобільна федерація ще не отримала офіційного запиту.

Які ще змагання перенесли з Китаю

  • Матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда.
  • Оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".
  • Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу.
  • Зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 до 15 березня, перенесли на 2021 рік.
  • Чемпіонат Китаю з футболу мав розпочатися 22 лютого. Та його теж відклали на невизначений термін.
  • Старт чемпіонату Китаю з баскетболу теж вирішили відкласти на невизначений термін. Легіонери масово покинули Китай.
  • Як мінімум два матчі азійської Ліги чемпіонів перенесли на невизначений термін. Причиною став спалах коронавірусу в Китаї.


Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус 2020 Спорт Новини Спорту Формула-1 Перегони
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