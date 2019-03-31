Гонщики Формули-1 спровокували курйозну аварію: відео

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Болід Renault
Болід Renault / twitter.com/RenaultF1Team

У першій практиці Гран-прі Бахрейну пілоти спричинили курйозну аварію. Антоніо Джовінаццо зачепив Ніко Хюлькенберга.

Під час практик пілоти Формули-1 мають змогу випробувати свої боліди перед кваліфікаційними заїздами та самою гонкою.

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Зазвичай аварії під час практик стаються, якщо хтось з гонщиків помилився, оскільки вільні заїзди не мають ніякого турнірного значення. Але в Бахрейні курйозна аварія таки сталася.

Пілот Renault Ніко Хюлькенберг на останніх колах пропустив два боліди Alfa Romeo. Кімі Райкконен відразу ж проїхав, а Антоніо Джовінаццо затримався навпроти німця у повороті на високій швидкості й підняв руку на знак подяки – Ніко без проблем пропустив італійця на попередньому швидкому відрізку.

Хюлькенберг же не очікував заминки з боку конкурента і врізався в заднє колесо Alfa Romeo. У результаті Джовінаццо і Хюлькенберга викликали до стюардів. Однак нікого штрафувати не стали – судді визнали інцидент непорозумінням.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lads, it’s Friday! . #BahrainGP #Formula1 #F1 @hulkhulkenberg @antogiovinazzi99

Допис, поширений FORMULA 1 (@f1)

Пілот Ferrari Шарль Леклер ще з першої кваліфікації захопив лідерство та втримав його у боротьбі за поул-позишн на Гран-прі Бахрейну. Поруч з ним стартуватиме його напарник Себастьян Феттель. Обидва пілоти Mercedes будуть за ними.

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Теги: Спорт Формула-1
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