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А говорив, що не перейде в "Шахтар": Степаненко тонко підколов Ярмоленка за "молотки"

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Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко
Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко / УАФ

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко пожартував з приводу показаних "молотків" Андрієм Ярмоленком під час презентації в англійському "Вест Хемі".

Андрієм Ярмоленко показував жест, що символізує схрещені молотки – символ його команди "Вест Хем". Цікаво, що такий же елемент знаходиться на емблемі "гірників". Слова Степаненка цитує Tribuna.com.

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Ніколи не говори ніколи. Він же говорив, що в "Шахтар" ніколи не перейде, але "молотки" довелося показати. Так що Андрюха молодець. Я сміявся з цього. У збірній ми жартували над ним в цьому плані.

У нього така ситуація виникла, що "Боруссія" стала запрошувати більше молодих футболістів. Хороший варіант з "Вест Хемом", класна команда в Лондоні, АПЛ. Як мінімум, він ні в чому не втратив. Якби тільки не травми, він би там запалив нормально,
– зазначив Степаненко.


"Молотки" у виконанні Андрія Ярмоленка / Фото: AFP

Що відомо про кар'єру Андрія Ярмоленка у "Вест Хемі"

11 липня 2018 року Ярмоленко став гравцем англійського клубу "Вест Хем Юнайтед", перейшовши з дортмундської "Боруссії" за 22 млн фунтів стерлінгів, плюс 3 млн фунтів можуть бути виплачені у вигляді бонусів.

Підписав контракт на 4 роки. Дебютував 12 серпня в матчі проти "Ліверпуля" (0:4), вийшов на 67-й хвилині замість Марко Арнаутовича. 16 вересня забив перші голи за клуб: на 11-й хвилині з пасу Арнаутовича і на 31-й хвилині з пасу капітана команди Марка Нобла, матч закінчився 3:1.

20 жовтня 2019 року в матчі 9 туру АПЛ проти "Тоттенхема" отримав травму ахіллового сухожилля і вибув з футболу як мінімум на півроку.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Шахтар Вест Хем Новини Спорту Андрій Ярмоленко Спорт Футбол
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