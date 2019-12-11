ГПУ не заводила на керівника УАФ Павелка кримінальних проваджень

11 грудня відбулося друге засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства керівництвом Української асоціації футболу.

При цьому, як повідомляє Асоціація, засідання ТСК продемонструвало наявність у членів комісії дефіциту вичерпної інформації про роль Української асоціації футболу в реалізації державної програми будівництва футбольних полів і майданчиків, яка реалізовувалася протягом 2017-2018 років.

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За інформацією УАФ, цю прогалину вдалося заповнити інформацією, наданою під час засідання.

Цікаво, що адвокат УАФ Володимир Тимошенко повідомив про те, що на офіційний запит до Генеральної прокуратури України він отримав відповідь, що кримінальних проваджень, в яких містяться відомості про притягнення Андрія Павелко до кримінальної відповідальності в якості підозрюваного, не встановлено.

В ході засідання представники УАФ передали ТСК безліч документів, що стосуються діяльності "ФФУ Продакшн", і запросили членів комісії в будь-який зручний для них час відвідати і ознайомитися з виробничим процесом на заводі з виготовлення штучного покриття.

Також представники УАФ погодилися надати для ознайомлення всі наявні документи, які зацікавлять ТСК.