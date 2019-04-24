Гравець "Карпат" забив ефектний гол у чемпіонаті Аргентини: відео
Колумбійський півзахисник Хорхе Карраскаль, орендований аргентинським "Рівер Плейтом" у "Карпат", починає демонструвати свій талант в поєдинках за резервну команду "мільйонерів".
У недавньому бою дубля "Рівер Плейт" проти "Аргентино де Мерло" Карраскаль відзначився красивим голом.
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Колумбієць першим дотиком обробив передачу з флангу, а другим ефектно перекинув голкіпера суперників.
Наразі тренерський штаб "Рівер Плейта" вважає за краще використовувати Карраскаля в матчах резервістів. За першу команду колумбієць поки провів лише 2 матчі в рамках чемпіонату Аргентини, не відзначившись результативними діями.
Варто зазначити, що перехід Карраскаля став не першою втратою "Карпат" у зимове трансферне вікно сезону 2018/19. Перед тим "зелено-білі" продали півзахисника Крістіана Ербеса у парагвайський клуб "Насьйональ", згодом захисника Ореста Лебеденка у іспанський "Луго".