Гравець "Карпат" забив ефектний гол у чемпіонаті Аргентини: відео

Колумбійський півзахисник Хорхе Карраскаль, орендований аргентинським "Рівер Плейтом" у "Карпат", починає демонструвати свій талант в поєдинках за резервну команду "мільйонерів".

У недавньому бою дубля "Рівер Плейт" проти "Аргентино де Мерло" Карраскаль відзначився красивим голом.

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Колумбієць першим дотиком обробив передачу з флангу, а другим ефектно перекинув голкіпера суперників.

#Reserva



️ El primero de River: buena escapada de López por la derecha, toque al medio y... ¡Carrascal! pic.twitter.com/zFyTv07ciO — River Plate (@CARPoficial) 19 апреля 2019 г.

Наразі тренерський штаб "Рівер Плейта" вважає за краще використовувати Карраскаля в матчах резервістів. За першу команду колумбієць поки провів лише 2 матчі в рамках чемпіонату Аргентини, не відзначившись результативними діями.

Варто зазначити, що перехід Карраскаля став не першою втратою "Карпат" у зимове трансферне вікно сезону 2018/19. Перед тим "зелено-білі" продали півзахисника Крістіана Ербеса у парагвайський клуб "Насьйональ", згодом захисника Ореста Лебеденка у іспанський "Луго".

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