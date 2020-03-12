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Гравець "Маріуполя" вибачився за удар по банеру з прапором України в матчі з "Дніпром-1"

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Сергій Чоботенко / Footboom

Захисник "Маріуполя" Сергій Чоботенко приніс вибачення за удар по банеру з українським прапором в матчі 22-го туру УПЛ проти "Дніпра-1".

Головний арбітр зустрічі Євген Арановський в цій зустрічі видалив трьох гравців азовського клубу.

Огляд матчу "Маріуполь" з трьома вилученнями програв "Дніпру-1" та вилетів у нижню шістку УПЛ – відео

Хочу вибачитися перед всіма, кого образив в епізоді зі своїм видаленням, вдаривши банер із зображенням прапора України. На емоціях я не побачив, що зображено на банері. У мене не було думки зробити це спеціально.

Я поважаю прапор України. З великою любов'ю ставлюся до нашої країни і народу. Прошу всіх мене зрозуміти і більше не спекулювати на цій темі,
– сказав Чоботенко.

Цікаво, що після матчу головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич заявив, що арбітр відпрацював на відмінно. Що ми можемо – тільки потиснути руки.

Відео епізоду 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Маріуполь
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