Гравець "Маріуполя" вибачився за удар по банеру з прапором України в матчі з "Дніпром-1"

Захисник "Маріуполя" Сергій Чоботенко приніс вибачення за удар по банеру з українським прапором в матчі 22-го туру УПЛ проти "Дніпра-1".

Головний арбітр зустрічі Євген Арановський в цій зустрічі видалив трьох гравців азовського клубу.

Огляд матчу "Маріуполь" з трьома вилученнями програв "Дніпру-1" та вилетів у нижню шістку УПЛ – відео

Хочу вибачитися перед всіма, кого образив в епізоді зі своїм видаленням, вдаривши банер із зображенням прапора України. На емоціях я не побачив, що зображено на банері. У мене не було думки зробити це спеціально.



Я поважаю прапор України. З великою любов'ю ставлюся до нашої країни і народу. Прошу всіх мене зрозуміти і більше не спекулювати на цій темі,

– сказав Чоботенко.

Цікаво, що після матчу головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич заявив, що арбітр відпрацював на відмінно. Що ми можемо – тільки потиснути руки.

Відео епізоду