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Гравець НБА шаленим кидком закинув м'яч із центру майданчика – відео

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Трей Янг / nba.com

НБА представила перелік топ-5 моментів у рамках матчів, які відбулися 26-го січня. Найкращим було визнано кидок Трея Янга з "Атланти".

У кінці другої чверті матчу проти "Вашингтону" баскетболісти "Гокс" перехопили м'яч, коли до сирени залишалося 3 секунди.

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21-річний Трей пробіг декілька метрів і вирішив здійснити дальній кидок. У баскетболі кидок із сиреною називають "баззер-біттер".

Відео кидка Трея Янга

"Атланта", за яку виступає українець Олексій Лень, перемогла "Вашингтон" з рахунком 152:133.

Трей Янг був улюбленим гравцем доньки Кобі Браянта – Джанни. Кобі та його донька трагічно загинули в авіакатастрофі у США.

Янг вийшов на матч проти "Вашингтона" під 8-м номером, який свого часу використовував Браянт.

"Не можу повірити в це. Джанна побувала лише на трьох матчах в цьому році, два рази – на моїх матчах. Вона сказала мені, що я її улюблений гравець", – написав Янг у твіттері.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту NBA
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