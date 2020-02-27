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Гравець НБА виконав данк із розворотом на 360 градусів: відео

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Аарон Гордон / newsit.gr

У Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату. Форвард "Орландо" Аарон Гордон під час матчу з "Атлантою" виконав яскравий данк.

Форвард "Орландо" Аарон Гордон у 3-й чверті матчу з "Атлантою" виконав данк з розворотом на 360 градусів.

"Меджік" переміг "Атланту" – 130:120. 

Відео неймовірного данку 

ЦІкаві факти про Аарона Гордона

  • Гордон – син колишньої зірки баскетболу штату Сан-Дієго Еда Гордона.
  • Один рік у баскетбольному коледжі в університеті Арізони, перш ніж його обрали "чарівники" з четвертим загальним вибором у проекті НБА 2014 року.
  • У 2016 році він був учасником пам’ятного конкурсу "Slam Dunk", в якому програв.
  • Гордон вивів команду США до золотої медалі чемпіонату ФІБА Америки до 16 років.
  • Він продовжував заробляти відзнаки MVP, приводячи США до золотої медалі на Чемпіонаті світу з баскетболу до 19 років у Празі.
  • Також був призначений до національної команди США з розвитку 2011–12 років та брав участь у міні-таборі національної збірної команди США з баскетболу 2010 року.

ВІдеоогляд матчу дивіться відео:

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Баскетбол NBA
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