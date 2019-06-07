Гравець "Олександрії" перейшов у європейський клуб

Український захисник Андрій Цуріков перейшов у чеський "Яблонець". Контракт із захисником розрахований на два роки.

Цуріков має замінити у "Яблонці" іншого українського захисника Едуарда Соболя. Останній виступав за чеський клуб на правах оренди (його контракт належить донецькому "Шахтарю").

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Цуріков став одним із семи гравців, які покинули "Олександрію" після закінчення сезону. При цьому що команда стала бронзовим призером і наступного сезону виступатиме у груповому етапі Ліги Європи.

"Яблонець" же зайняв четверте місце у чемпіонаті Чехії та виступить у кваліфікації Ліги Європи. Цього сезону команда пробилася у груповий турнір, де зіграла з київським "Динамо". У Чехії команди зіграли внічию 2:2. Натомість у Києві "Яблонець" дещо неочікувано переміг.

Андрій Цуріков у цьому сезоні зіграв 24 матчі за "Олександрію". Він забив три голи, а також віддав п'ять результативних передач.