Гравець збірної Австрії моторошно зламав ногу на чемпіонаті Європи: відео (18+)

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Ханнес Вольф
Ханнес Вольф / twitter.com/archysportcom1

Футболіст збірної Австрії U-21 Ханнес Вольф отримав важку травму в матчі проти збірної Сербії на чемпіонаті Європи. Гравець не зміг продовжити поєдинок.

У другому таймі Вольф поборовся за м'яч з гравцем сербів Вукашином Йовановичем й отримав моторошний перелом ноги.

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Арбітр продемонстрував Йовановичу червону картку, хоча серб мав непряме відношення до травми Вольфа.

Австрія U-21 виграла у Сербії U-21 з рахунком 2:0. Як виявилося, Вольф забив переможний м'яч. Наступний матч Сербія проведе проти Німеччини, Австрія зустрінеться з Данією.

На клубом рівні Ханнес виступає за "Ред Булл" із Зальцбурга. Сайт Transfermarkt оцінює 20-річного Вольфа в 20 мільйонів євро.

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Теги: Спорт Футбол
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