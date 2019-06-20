Гравець збірної Австрії моторошно зламав ногу на чемпіонаті Європи: відео (18+)
Футболіст збірної Австрії U-21 Ханнес Вольф отримав важку травму в матчі проти збірної Сербії на чемпіонаті Європи. Гравець не зміг продовжити поєдинок.
У другому таймі Вольф поборовся за м'яч з гравцем сербів Вукашином Йовановичем й отримав моторошний перелом ноги.
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Арбітр продемонстрував Йовановичу червону картку, хоча серб мав непряме відношення до травми Вольфа.
Австрія U-21 виграла у Сербії U-21 з рахунком 2:0. Як виявилося, Вольф забив переможний м'яч. Наступний матч Сербія проведе проти Німеччини, Австрія зустрінеться з Данією.
На клубом рівні Ханнес виступає за "Ред Булл" із Зальцбурга. Сайт Transfermarkt оцінює 20-річного Вольфа в 20 мільйонів євро.