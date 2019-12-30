Гравець збірної Росії з мініфутболу Погорєлов загинув в ДТП у центрі Москви: відео аварії
Гравець збірної Росії з мініфутболу Кирило Погорєлов розбився на смерть в центрі Москви.
ДТП сталася рано вранці 29 грудня. Футболіст на автомобілі BMW з невстановленої причини виїхав в сторону зустрічної смуги та допустив лобове зіткнення з таксі Toyota Camry. Потім машина відлетіла і врізалася у ще два автомобілі, пише агентство міських новин "Москва".
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В результаті аварії 32-річний Погорелов загинув, також постраждали водій і пасажир таксі, їх госпіталізували.
Відео моменту аварії, в якій загинув Кирило Погорєлов
Погорелов у 2008 році в складі збірної Росії став переможцем першого чемпіонату Європи з мініфутболу серед молодіжних команд. Також зіграв і за дорослу збірну Росії з мініфутболу в кількох товариських матчах.
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