Гравець збірної Росії з мініфутболу Погорєлов загинув в ДТП у центрі Москви: відео аварії

Гравець збірної Росії з мініфутболу Кирило Погорєлов розбився на смерть в центрі Москви.

ДТП сталася рано вранці 29 грудня. Футболіст на автомобілі BMW з невстановленої причини виїхав в сторону зустрічної смуги та допустив лобове зіткнення з таксі Toyota Camry. Потім машина відлетіла і врізалася у ще два автомобілі, пише агентство міських новин "Москва".

Читайте також: На 34-у році життя помер футболіст Сергій Карімов, який сенсаційно став чемпіоном Німеччини

В результаті аварії 32-річний Погорелов загинув, також постраждали водій і пасажир таксі, їх госпіталізували.

Відео моменту аварії, в якій загинув Кирило Погорєлов

Погорелов у 2008 році в складі збірної Росії став переможцем першого чемпіонату Європи з мініфутболу серед молодіжних команд. Також зіграв і за дорослу збірну Росії з мініфутболу в кількох товариських матчах.