Гравець збірної України дебютував за відомий британський клуб: фото

21-річний український вінгер "Селтіка" Мар'ян Швед дебютував за шотландський клуб в товариському матчі проти австрійського "Вінера".

Швед кілька разів загострював гру, але відзначитися результативними діями вінгеру не вдалося.

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Мар'ян відіграв весь перший тайм, а на другу половину зустрічі наставник клубу змінив склад. "Селтік" виграв контрольний поєдинок з рахунком 2:1.

Як відомо, Швед підписав контракт з "кельтами" ще на початку нинішнього року, але другу половину минулого сезону провів в "Карпатах" на правах оренди. За його трансфер львів'яни виручили 2 мільйони євро.

Перший офіційний матч сезону "Селтік" проведе 9 липня на виїзді проти "Сараєво" в першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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