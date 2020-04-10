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Гравець збірної України готовий змінити громадянство

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Святослав Михайлюк / fbu.ua

Український баскетболіст Святослав Михайлюк може отримати громадянство США. Михайлюк виступає у США за клуб НБА "Детройт Пістонс".

Михайлюк сказав, що погодиться взяти громадянство США, якщо залишиться жити в країні.

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"Можливо, отримаю громадянство США. Якщо залишуся тут жити, то чому б і ні", – цитує Михайлюка Tribuna.com з посиланням на інстаграм Максима Міхельсона.

Що відомо про кар'єру Михайлюка в збірній України

Святослав почав виступати за збірну України у 2013 році. Михайлюк взяв участь в чемпіонаті Європи з баскетболу серед гравців до 16 років.

На турнірі баскетболіст набирав по 25,2 очка за гру і робив 8 підбирань. У підсумку, він був включений до збірної всіх зірок турніру.

У 2014 році Михайлюк у складі вже основної збірної України виступив на чемпіонаті світу з баскетболу в Іспанії.

У 2016 році Михайлюк виступав за молодіжну збірну України на чемпіонаті світу в Гельсінкі. На турнірі Святослав став найрезультативнішим гравцем команди, набираючи в середньому за гру по 14,9 очка.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Збірна України з баскетболу Святослав Михайлюк Новини Спорту Спорт Баскетбол
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