Гравець збірної Україні став найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії

Український нападник "Альбасете" Роман Зозуля визнаний найкращим футболістом 38-го туру Сегунди.

Гра 29-річного футболіста не залишилися непоміченими. За підсумками голосування на сайті Ла-Ліги Зозуля визнаний найкращим футболістом 38-го туру Сегунди.

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Роман Зозуля отримав 44% голосів. Мігель Сіфуентес з "Малаги" став другим з 30%, а Пеп Мас із "Сарагоси" – третім з 15%.

У нинішньому сезоні Роман Зозуля взяв участь у 32 матчах "Альбасете", в яких відзначився 10 голами і 3 результативними передачами.

За 4 тури до кінця розіграшу "Альбасете" посідає 3 місце, відстаючи від "Гранади", яка знаходиться в зоні прямого попадання в Ла Лігу, на 3 очки. Наступний поєдинок команда українця проведе саме проти "Гранади" у понеділок, 20 травня.

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