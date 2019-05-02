Гравці "Баварії" потролили "Ліверпуль" після принизливої поразки "Барселоні": фото

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Головний тренер "Баварії" Ніко Ковач
Головний тренер "Баварії" Ніко Ковач / facebook.com/fcbayern.en

Відразу декілька зіркових футболістів мюнхенської "Баварії", яка припинила виступи в Лізі чемпіонів ще на стадії 1/8 фіналу, потролили англійський "Ліверпуль".

Саме англійський клуб вибив "Баварію" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, завдавши поразки мюнхенському гранду на його ж полі з рахунком 3:1.

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У середу, 1-го травня, "Ліверпуль" розгромно програв каталонській "Барселоні" у першій півфінальній грі. Футболісти "Баварії" не залишили поразку "мерсисайдців" без уваги.

Зокрема, Франк Рібері, Хамес Родрігес та Рафінья обмінялися фотографіями з Артуро Відалем, який грає за "Барселону", а до цього виступав за "Баварію".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#MiaSanMia ️ . . @franckribery7 #FCBayern #Family #Friends #Football #Futbol #Fussball #Soccer

Допис, поширений FC Bayern Official (@fcbayern)

Фотографію із соцмереж опублікувала у своєму офіційному Instagrami "Баварія", підписавши світлину своїм гаслом Mia San Mia.

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Теги: Спорт Футбол Баварія ФК Ліверпуль ФК Барселона Ліга Європи
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