Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео
Мюнхенська "Баварія" всьоме поспіль та 29-й раз у своїй історії виграла німецьку Бундеслігу.
"Баварія" на власному полі в останньому турі розгромила "Айнтрахт" з рахунком 5:1 й офіційно виграла німецький чемпіонат.
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У другому таймі по голу за мюнхенців провели Франк Рібері та Ар'єн Роббен, які цьогоріч покидають "Баварію".
Після матчу "Баварія" була нагороджена й футболісти "прийняли" традиційний для Німеччини пивний душ.
Першому "дісталося" наставнику мюнхенців Ніко Ковачу, якого обілляв Роббен.
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