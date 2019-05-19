Гравці "Баварії" прийняли пивний душ під час святкування 29-го чемпіонства: фото, відео

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Ніко Ковач
Ніко Ковач / GETTY IMAGES

Мюнхенська "Баварія" всьоме поспіль та 29-й раз у своїй історії виграла німецьку Бундеслігу.

"Баварія" на власному полі в останньому турі розгромила "Айнтрахт" з рахунком 5:1 й офіційно виграла німецький чемпіонат.

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У другому таймі по голу за мюнхенців провели Франк Рібері та Ар'єн Роббен, які цьогоріч покидають "Баварію".

Після матчу "Баварія" була нагороджена й футболісти "прийняли" традиційний для Німеччини пивний душ.

Першому "дісталося" наставнику мюнхенців Ніко Ковачу, якого обілляв Роббен.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Баварія
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