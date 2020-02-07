Гравці "Динамо" жорстко "наїхали" на легіонера за конфлікт з Михайличенком

Футболіст "Динамо" Микита Бурда розповів подробиці конфлікту між гравцем Жерсоном Родрігесом та головним тренером Олексієм Михайличенком. 30 жовтня в 1/8 фіналу Кубка України проти "Шахтаря" Родрігес на лавці запасних агресивно апелював до наставника киян.

Бурда в інтерв'ю журналу "Футбол" розповів, що не знає, на що Родрігес розлютився. За його словами, футболісти київського клубу "наїхали" на Жерсона за неповагу до тренера.

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Він на щось розлютився, але, звичайно, ні в якому разі не мав право так вчиняти. Повинна бути субординація, повага. Хлопці йому потім конкретно вставляли. Він заспокоївся і більше так не поводився,

– цитує Бурду Dynamo.kiev.ua.

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Згадуючи інцидент у матчі з "Шахтарем", Родрігес визнав свою вину. Футболіст публічно приніс вибачення тренерському штабу, команді та вболівальникам.

За його словами, він поговорив з наставником "Динамо" Михайличенком і запропонував почати все з чистого листа.

Але після інциденту в Кубку України Родрігес зіграв за "Динамо" тільки в одні грі проти "Шахтаря" 10-го листопада.

По завершенню першої половини сезону "Динамо" віддало люксембурзького футболіста в оренду в турецький клуб "Анкарагюджю".

У першій же грі за новий клуб Жерсон відзначився забитим м'ячем.

Коли Родрігес перейшов у "Динамо"? Кияни придбали Родрігеса влітку 2019 року за 2 мільйони євро. Його контракт з "Динамо" чинний до літа 2024 року. За "біло-синіх" Жерсон зіграв 12 матчів і забив 2 голи.