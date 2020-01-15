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Гравці "Карпат" вимагають зустріч з керівництвом клубу через борги

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Футболісти "Карпат" зустрінуться з керівництвом / ФК "Карпати"

У середу, 15 січня, футболісти "Карпат" мають намір провести зустріч з керівництвом клубу з приводу фінансових проблем.

Про це повідомляє Футбол News. Телеканал підтверджує інформацію про те, що перед футболістами є борги по зарплаті, які оцінюються в 3 місяці.

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Раніше тренер команди Роман Санжар підтвердив наявність боргів, але не вказував терміни. Крім того, повідомлялося, що легіонери поки не прибули в розташування клубу після відпустки.

На офіційному сайті "Карпат" поки немає фотографій футболістів, що приступили до тренувань, а коментар дав тільки молодий захисник Олег Веремієнко.

На зимову перерву "Карпати" пішли в якості найгіршої команди УПЛ. Після 18 турів львів'яни з 11 очками в активі займають останню сходинку в турнірній таблиці першості.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Карпати
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