Гравці "Карпат" вимагають зустріч з керівництвом клубу через борги

У середу, 15 січня, футболісти "Карпат" мають намір провести зустріч з керівництвом клубу з приводу фінансових проблем.

Про це повідомляє Футбол News. Телеканал підтверджує інформацію про те, що перед футболістами є борги по зарплаті, які оцінюються в 3 місяці.

Читайте також: Гравці "Карпат" можуть бойкотувати тренувальний збір через заборгованість із зарплатою

Раніше тренер команди Роман Санжар підтвердив наявність боргів, але не вказував терміни. Крім того, повідомлялося, що легіонери поки не прибули в розташування клубу після відпустки.

На офіційному сайті "Карпат" поки немає фотографій футболістів, що приступили до тренувань, а коментар дав тільки молодий захисник Олег Веремієнко.