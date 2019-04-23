Гравці "Карпат" вийшли у футболках "Співчуваємо, містер" в пам'ять про матір їх тренера: фото
Футболісти львівської команди "Карпати" вийшли на поле стадіону "Україна" перед грою у спеціальних футболках, на яких було висловлено співчуття з приводу смерті матері їх тренера Фабрі Гонсалесу.
Це гравці зробили 23 квітня у 25-му турі чемпінату України між "Карпатами" та "Чорноморцем".
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На білих футболках "Карпат" було написано "Співчуваємо, містере" в пам'ять про смерть матері. Це адресувалося головному тренеру львівської команди Фабрі Гонсалесу, який відповідно не був присутнім на грі через трагедію у сім'ї.
"Карпати" одягли однакові футболки, щоб висловити співчуття тренеру з приводу смерті матері
Зазначимо, гра закінчилася нічиєю з рахунком 0:0. "Карпати" залишаються на третьому місці у другій шістці, а "Чорноморець" же й надалі ділить останнє місце.
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