Гравці "Карпат" вийшли у футболках "Співчуваємо, містер" в пам'ять про матір їх тренера: фото

Футболісти львівської команди "Карпати" вийшли на поле стадіону "Україна" перед грою у спеціальних футболках, на яких було висловлено співчуття з приводу смерті матері їх тренера Фабрі Гонсалесу.

Це гравці зробили 23 квітня у 25-му турі чемпінату України між "Карпатами" та "Чорноморцем".

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На білих футболках "Карпат" було написано "Співчуваємо, містере" в пам'ять про смерть матері. Це адресувалося головному тренеру львівської команди Фабрі Гонсалесу, який відповідно не був присутнім на грі через трагедію у сім'ї.



"Карпати" одягли однакові футболки, щоб висловити співчуття тренеру з приводу смерті матері

Зазначимо, гра закінчилася нічиєю з рахунком 0:0. "Карпати" залишаються на третьому місці у другій шістці, а "Чорноморець" же й надалі ділить останнє місце.

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