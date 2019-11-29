Гравці "Олександрії" отримали солідні премії за бронзу в УПЛ – названо суму

Футболісти "Олександрії" отримали від керівництва клубу преміальні в розмірі 20 тисяч доларів за третє місце в чемпіонаті української Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону.

Про це повідомили в новому випуску шоу "Футбольний формат".

Читайте також: Тренер клубу УПЛ отримав дискваліфікацію на два матчі за свою поведінку

Також є інформація, що команда отримала матеріальну винагороду за матчі Ліги Європи за підсумками програної зустрічі з "Вольфсбургом" (0:1).

У нинішньому розіграші Ліги Європи підопічні Володимира Шарана тричі зіграли внічию і ще дві зустрічі програли. У заключному турі 12 грудня "Олександрія" зіграє з "Гентом".

У чемпіонаті діючі бронзові призери посідають п'яте місце, відстаючи від другого "Динамо" на три очки.

Наступний матч "Олександрії", в якому команда відправиться на виїзд до "Десни", відбудеться в неділю, 1 грудня. Початок – о 14:00.