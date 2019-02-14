Гравця "Реала" Гарета Бейла можуть дискваліфікувати на 12 матчів за непристойний жест: фото

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Гарета Бейла можуть дискваліфікувати
Гарета Бейла можуть дискваліфікувати

Півзахисника мадридського "Реала" Гарета Бейла можуть дискваліфікувати на 12 матчів. Причиною стало його святкування голу у матчі проти "Атлетіко".

На 74-ій хвилині матчу Бейл забив гол у мадридському дербі і встановив остаточний рахунок матчу 3:1 на користь "Реалу".

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Та під час святкування забитого голу гравець склав руки у непристойному жесті у сторону фанатів "Атлетіко" (матч відбувався на їх стадіоні "Ванда Метрополітано"). Тепер же за цей жест йому загрожує дискваліфікація до 12 матчів.

Непристойний жерт Бейла у матчі з "Атлетіко"

Якщо Дисциплінарний комітет Королівського футболу Іспанії визнає цей жест як провокацією, гравцю загрожує дискваліфікація від 4 до 12 матчів.

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Та Бейл може відбутися і меншою дискваліфікацією – від одного до трьох матчів. Це буде за умови, якщо комітат визнає, що непристойний жест не був адресований вболівальникам.

Варто відзначити, що арбітр матчу Мартінес Мунуера не помітив цей жест валлійця. Тому не покарав його.

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Теги: Футбол Спорт Реал
Джерело: 24 Канал
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