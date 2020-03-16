Руслана Маліновського відправили на карантин – він контактував з хворими на коронавірус

Гравця збірної України та італійської "Аталанти" Руслана Маліновського відправили на карантин. Футболіст, як і вся команда, контактував з хворими на коронавірус.

"Аталанта" Маліновського в Іспанії зіграла матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Валенсії". Сам матч закінчився перемогою італійського клубу, а Маліновський вийшов на поле у другому таймі.

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Згодом стало відомо, що у трьох футболістів "Валенсії" виявили коронавірус – Гарая, Гайя та Мангаля. Загалом у клубі п'ятеро інфікованих.

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Та якщо Гарай та Мангяля пропускали гру проти "Аталанти", то Гайя зіграв у цьому матчі всі 90 хвилин.

Тож керівництво "Аталанти" прийняло рішення відправити всіх членів команди на самоізоляцію на два тижні. Команда спочатку перебувала в самоізоляції після повернення з Валенсії. Але коли стало відомо про захворювання гравців іспанського клубу, було вирішено продовжити режим строгого карантину.



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Серед ізольованих гравців і Руслан Маліновський, який точно не зіграє за збірну України в товариських матчах проти Франції та Польщі 27 та 31 березня. За умови, що ці матчі взагалі відбудуться.

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