Граючи в Москві, дуже хотів повернутися до Києва, – Олександр Алієв

Колишній гравець збірної України Олександр Алієв розповів, чому повернення в "Динамо" з московського "Локомотиву" вважав помилкою.

Як відомо, протягом професійної кар'єри Алієв виступав за київське "Динамо", московський "Локомотив", "Дніпро" та інші клуби. В активі гравця 28 матчів і 6 забитих м'ячів за національну збірну України.

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- Своє повернення в "Динамо" ти через роки називав "помилкою". Чому?

Я сказав це тоді, коли перестав грати. Будучи гравцем "Локомотива", я дуже хотів повернутися до Києва, незважаючи на те, що вважав переїзд до Росії новим викликом для себе. Чому захотів назад в "Динамо"? Не порозумівся з Ольгою Смородською (президент "Локомотива" 2010-2016). Якби Сьомін не прийняв рішення покинути "Локо", можливо, я б і залишився теж.



Юрій Павлович підійшов до мене і сказав: "Саша, я повертаюся в "Динамо", підеш зі мною?". Я відразу дав йому слово, сказав "так". Сьомін пообіцяв зробити все, щоб зробити мій перехід в "Динамо",

– заявив Алієв у інтерв'ю "Фраза".

Спорт 24 писав, що поліція зупинила машину, в якій перебував Алієв з друзями. Співробітник зажадав у водія документи на авто, але розмова з самого початку звернула не туди.