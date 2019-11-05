Граючи в Москві, дуже хотів повернутися до Києва, – Олександр Алієв

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Олександр Алієв
Олександр Алієв / ФК "Динамо"

Колишній гравець збірної України Олександр Алієв розповів, чому повернення в "Динамо" з московського "Локомотиву" вважав помилкою.

Як відомо, протягом професійної кар'єри Алієв виступав за київське "Динамо", московський "Локомотив", "Дніпро" та інші клуби. В активі гравця 28 матчів і 6 забитих м'ячів за національну збірну України.

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- Своє повернення в "Динамо" ти через роки називав "помилкою". Чому?

Я сказав це тоді, коли перестав грати. Будучи гравцем "Локомотива", я дуже хотів повернутися до Києва, незважаючи на те, що вважав переїзд до Росії новим викликом для себе. Чому захотів назад в "Динамо"? Не порозумівся з Ольгою Смородською (президент "Локомотива" 2010-2016). Якби Сьомін не прийняв рішення покинути "Локо", можливо, я б і залишився теж.

Юрій Павлович підійшов до мене і сказав: "Саша, я повертаюся в "Динамо", підеш зі мною?". Я відразу дав йому слово, сказав "так". Сьомін пообіцяв зробити все, щоб зробити мій перехід в "Динамо",
– заявив Алієв у інтерв'ю "Фраза".

Спорт 24 писав, що поліція зупинила машину, в якій перебував Алієв з друзями. Співробітник зажадав у водія документи на авто, але розмова з самого початку звернула не туди.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Росії
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