Григорій Суркіс назвав головне завдання "Динамо" на сезон

Колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс поділився думкою щодо старту "Динамо" в новому сезоні УПЛ.

Григорій Суркіс, який є братом президента "Динамо" Ігоря Суркіса, дав короткий коментар по матчу з "Шахтарем" (1:2).

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У "Динамо" за 16-17 днів це шостий матч. Потрібно увійти в сезон. Головне завдання – Ліга чемпіонів,

– сказав Суркіс в програмі "Профутбол".

"Динамо" розпочало сезон з перемоги над "Шахтарем" у Суперкубку України, а також перемог над "Карпатами" і ФК "Львів" в чемпіонаті України. Далі пішли поразки від "Брюгге" в Лізі чемпіонів і "Шахтаря" в УПЛ.

Нагадаємо, кияни у вівторок, 13 серпня, зіграють матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з "Брюгге" (перший матч 0:1). Початок зустрічі – о 20:30.

Спорт 24 писав, що "Динамо" в це трансферне вікно покинув форвард Назарій Русин. Гравець на правах оренди перейшов у луганську "Зорю". Футболіст не влаштовував головного тренера Олександра Хацкевича.