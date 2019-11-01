Грімм залишиться на посаді президенту УПЛ до квітня, – ЗМІ

У п'ятницю, 1 листопада, віце-президент Прем'єр-ліги Маркіян Ключковський офіційно покинув свій пост в УПЛ. До цього Ключковський деякий час формально залишався в штаті Ліги, працюючи "на громадських засадах".

У свою чергу, президент УПЛ Томас Грімм залишається в Лізі мінімум до квітня, повідомляє Sport Arena.

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Його обрали 6 квітня 2018 року з терміном контракту на два роки. Не виключено, що Томас Грімм відпрацює в українській Прем'єр-лізі до кінця сезону 2019/20.

Якщо останнє станеться, то нового президента УПЛ будуть вибирати не 12 клубів, як зараз, а вже 14 клубів, в тому числі новачки Favbet Ліги. На три путівки в УПЛ претендують, в першу чергу, "Металіст 1925" (31 очко), "Оболонь Бровар" (31), "Рух" (30), "Інгулець" (30), "Волинь" (28), "Агробізнес" (28), "Минай" (27).

Томас Грімм президент УПЛ з 6-го квітня 2018 року. Однак швейцарський фахівець може покинути крісло президента УПЛ через невиконання завдань.