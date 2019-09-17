Гвардіола: Купив квартиру в Україні

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Пеп Гвардіола
Пеп Гвардіола / uefa.com

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола на пресконференції перед матчем з "Шахтарем" пожартував про часті зустрічі з донецьким клубом в Лізі чемпіонів. "Містяни" й "гірники" зустрічаються третій сезон поспіль.

Як тренер Гвардіола протистояв "Шахтарю" також на чолі каталонської "Барселони" та мюнхенської "Баварії".

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Я вже купив квартиру тут (в Україні, – Спорт24). Мені дуже подобається, я звик сюди приїжджати в кожному сезоні – і з "Барселоною", і з "Баварією". Так що все нормально,
– сказав Пеп.

Разом з тим, каталонський тренер оцінив гру донецького "Шахтаря".

Мені здається, що "Шахтар" за стилем гри – досить нестандартна команда. Вона грає не так, як це роблять більшість команд прем'єр-ліги. Буде складно, буде цікаво. У мене є велика повага до суперника,
– додав Гвардіола.

Матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" відбудеться у середу, 18-го вересня. Початок гри в Харкові о 22:00.

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"Шахтар" 14-й раз у своїй історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Як "гірники" стартували в інших розіграшах Ліги чемпіонів – читайте тут.

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Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті Шахтар – Манчестер Сіті Шахтар Пеп Гвардіола
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