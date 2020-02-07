Гвардіола несподівано відреагував на потенційний трансфер Мессі в "Манчестер Сіті"

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував чутки про перехід нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

Як відомо, на тлі конфлікту Ліонеля Мессі й спортивного директора клубу Еріка Абідаля з'явилися чутки про можливий відхід аргентинця з каталонської команди. Одним з варіантів називають "Манчестер Сіті".

До слова: Партнери Зінченка провели гарячу розмову з Гвардіолою та висловили тренеру претензії

"Мессі – гравець "Барселони". Він залишиться там, принаймні, я би так хотів. Я не буду говорити про гравців з інших команд", – цитує іспанського фахівця Sport.es.

Гвардіола також зазначив, що в його команді вже є один з найкращих нападників у світі – Серхіо Агуеро.

У свою чергу, команда українця Олександра Зінченка сподівається скористатися розбратом, який охопив каталонський клуб і використати конфлікт Мессі з технічним директором "блаугранас" Еріком Абідалем та деякими гравцями команди у своїх інтересах.

Нагадаємо, Мессі є вихованцем "Барселони" і з 2004 року захищає кольори основної команди.