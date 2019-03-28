Гвоздик – Нгумбу: прогноз букмекерів

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик 30 березня (ніч на 31 березня в Україні) захищатиме свій чемпіонський пояс. Його суперником буде французький боксер Дуду Нгумбу. Букмекери дали свій прогноз на цей бій.

Букмекери не надто вірять у перемогу Нгумбу. Тож деякі з них навіть не приймають ставку на те, що переможе Олександр Гвоздик.

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Прогноз William Hill

Їх експерти виставили коефіцієнт 1,01 на те, що переможе Гвоздик. На перемогу Нгумбу коефіцієнт 17,00. Нічия у бою – 34,00.

При цьому на перемогу Гвоздика "нокаутом, технічним нокаутом чи через дискваліфікацію суперника" – коефіцієнт 1,28. На перемогу француза відповідним чином – 21,00. Перемога Гвоздика по очках – 3,75. Нгумбу переможе українця рішенням суддів – 34,00.

Прогноз PariMatch

Ті ж 1,01 на перемогу Гвоздика та 34,00 на нічию прогнозують і букмекери з PariMatch. На те, що Нгумбу зможе здолати українця – 19,00. Дострокова перемога українця оцінена в 1,28, Нгумбу – 41,00. Щодо перемоги по очках. то на Гвоздика коефіцієнт 3,75, на його суперника – 29,00.

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Щодо перемоги по раундах, то найбільше шансів Гвоздика закінчити бій достроково з 4 по 6 та з 7 по 9 раунди – коефіцієнт 3,75 на перемогу в цей проміжок. Перемога Нгумбу з 1 по 3, з 4 по 6, з 7 по 9 та з 10 по 12 раунд отримала однаковий коефіцієнт – 80,00.

Прогноз Фаворит спорт

Тут букмекери не приймають ставку просто на перемогу Гвоздика. Натомість коефіцієнт на перемогу Нгумбу – 22,00. нічия – ті ж 34,00.

Зате дострокова перемога українця – 1,28. Його ж перемога за очками – 3,00. На француза показники 41,00 та 29,00 відповідно.

Олександр Гвоздик захищатиме свій титул 30 березня (ніч на 31 березня в Україні). Поєдинок відбудеться в Філадельфії на 2300 Arena. Вона вміщає 2 тисяч глядачів. 300 з них точно будуть підтримувати Гвоздика. Ці місця викупила українська діаспора. Це буде перший захист титулу чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександра Гвоздика. Він його здобув у поєдинку проти Адоніса Стівенсона 2 грудня 2018 року. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у важкий нокаут. Під час бою 41-річний Стівенсон отримав серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми. Згодом боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. Його стан оцінювався, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього була паралізована права частина тіла. Лише 18 лютого 2019 року Адоніса Стівенсона виписали з лікарні.