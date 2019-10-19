Гвоздик – Бетербієв: відео бою
У ніч на 19 жовтня у Філадельфії Олександр Гвоздик провів бій проти Артура Бетербієва. Українець був володарем титулу WBC у напівважкій вазі. Його суперник на цей поєдинок виставив титул чемпіона за версією IBF
Бій тривав лише десять раундів. І відзначився активною роботою обох боксерів. Але саме в десятому раунді Гвоздик тричі опинився в нокдауні, і суддя прийняв рішення зупинити бій.
Як це було: Гвоздик програв росіянину Бетербієву чемпіонський пояс WBC
Варто відзначити, що для Гвоздика ця поразка стала першою на професійному рівні. До цього у 17 боях він лише перемагав.
Відео бою Гвоздик – Бетербієв
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