Гвоздик – Бетербієв: відео бою

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Гвоздик – Бетербієв: відео бою 18 жовтня 2019 – нокаут онлайн
Гвоздик – Бетербієв: відео бою / twitter.com/trboxing

У ніч на 19 жовтня у Філадельфії Олександр Гвоздик провів бій проти Артура Бетербієва. Українець був володарем титулу WBC у напівважкій вазі. Його суперник на цей поєдинок виставив титул чемпіона за версією IBF

Бій тривав лише десять раундів. І відзначився активною роботою обох боксерів. Але саме в десятому раунді Гвоздик тричі опинився в нокдауні, і суддя прийняв рішення зупинити бій.

Як це було: Гвоздик програв росіянину Бетербієву чемпіонський пояс WBC

Варто відзначити, що для Гвоздика ця поразка стала першою на професійному рівні. До цього у 17 боях він лише перемагав.

Відео бою Гвоздик – Бетербієв

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв
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