Гвоздик поскаржився після перемоги: Хотілося провести побільше раундів

157 Читать новость на русском
Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик незадоволений, що захистив свій титул всього за 5 раундів.

Гвоздик, який цієї ночі переміг француза Дуду Нгумбу, заявив, що планував активізуватися в останніх раундах.

Дивіться також: Гвоздик – Нгумбу: відео бою

Звичайно, це явно не той результат, якого чекали фани або я сам, але таке трапляється Я збирався "набрати" в більш пізніх раундах, але... Самі бачили. Вийшло, як вийшло,
– сказав у рингу чемпіон.

Також Олександр відповів на запитання, чи не здалося йому, що Нгумбу симулював травму.

"Я не знаю, що насправді трапилося, не був "у його шкурі". Але можу точно сказати, що не побачив, щоб там щось серйозне відбулося. Тобто, я особисто не розумію, що сталося.

Можливо, ви маєте рацію, і хлопець просто приїхав відбути номер. Не знаю. Не знаю, що сталося. Звичайно, це прикро, хотілося, щоб це було трішки інакше: провести побільше раундів, побоксувати.

Тим більше, що за цей час нічого не вдалося показати, це був по суті лише початок бою, була якась нервозність, яка тільки почала проходити. А тут бій і закінчився", – сказав українець.

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як голосують кандидати у президенти України та політична еліта держави
сьогодні
5959
Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гвоздик – Нгумбу: відео бою
сьогодні 07:37 Гвоздик – Нгумбу: відео бою
2712
Голуб завадив футболісту подати кутовий у чемпіонаті Німеччини: кумедні фото
30 березня 20:24 Голуб завадив футболісту подати кутовий у чемпіонаті Німеччини: кумедні фото
2961
Івано-франківський "Ураган" вперше у своїй історії виграв Кубок України з футзалу
30 березня 17:50 Івано-франківський "Ураган" вперше у своїй історії виграв Кубок України з футзалу
355
"Манчестер Сіті" із Зінченком у складі переміг "Фулхем" та вийшов у лідери АПЛ: відео
30 березня 16:44 "Манчестер Сіті" із Зінченком у складі переміг "Фулхем" та вийшов у лідери АПЛ: відео
769
Стало відомо, за яких умов Зідан може повернути українця Луніна в "Реал"
30 березня 12:47 Стало відомо, за яких умов Зідан може повернути українця Луніна в "Реал"
1151
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук