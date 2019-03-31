Гвоздик поскаржився після перемоги: Хотілося провести побільше раундів

Чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик незадоволений, що захистив свій титул всього за 5 раундів.

Гвоздик, який цієї ночі переміг француза Дуду Нгумбу, заявив, що планував активізуватися в останніх раундах.

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Звичайно, це явно не той результат, якого чекали фани або я сам, але таке трапляється Я збирався "набрати" в більш пізніх раундах, але... Самі бачили. Вийшло, як вийшло,

– сказав у рингу чемпіон.

Також Олександр відповів на запитання, чи не здалося йому, що Нгумбу симулював травму.

"Я не знаю, що насправді трапилося, не був "у його шкурі". Але можу точно сказати, що не побачив, щоб там щось серйозне відбулося. Тобто, я особисто не розумію, що сталося.

Можливо, ви маєте рацію, і хлопець просто приїхав відбути номер. Не знаю. Не знаю, що сталося. Звичайно, це прикро, хотілося, щоб це було трішки інакше: провести побільше раундів, побоксувати.

Тим більше, що за цей час нічого не вдалося показати, це був по суті лише початок бою, була якась нервозність, яка тільки почала проходити. А тут бій і закінчився", – сказав українець.

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

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