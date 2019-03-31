Гвоздик розповів про свої плани після захисту поясу WBC: За рік можна й десять раз боксувати

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Олександр Гвоздик, успішно провівши захист титулу чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі, розповів про плани на майбутнє.

Відповідаючи на питання, з ким би він тепер хотів битися, Гвоздик відповів, що для початку він збирається побачитися з сім'єю і відпочити.

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Потім вже будемо говорити з тренером, промоутером і менеджером, що й до чого. Я не вибираю собі суперників. Почекаємо і побачимо. Моя мета – об'єднати пояси,
– сказав Гвоздик після бою.

Наступний поєдинок Гвоздик повинен провести проти обов'язкового претендента – американця Маркуса Брауна (23-0, 16 КО). Браун переміг Баду Джека (22-2-3, 13 КО) і став обов'язковим претендентом на пояс Олександра. Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист і Гвоздик успішно скористався можливістю.

А що там вирішать промоутери... Якщо вони зможуть домовитися спочатку про уніфікацію, означає, буде уніфікація. Я ці справи не вирішую. Якщо поєдинки будуть проходити, як цей, то за рік можна й десять раз боксувати. Хотілося б провести ще два, а там подивимося,
– заявив чемпіон.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик
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